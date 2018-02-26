Одуйя и Бэрроуз выставлены на драфт отказов

"Оттава" выставила на драфт отказов сразу трех хоккеистов, сообщает TSN. Клуб решил избавиться от защитника Джонни Одуйи, а также нападающих Алекса Бэрроуза и Джима О'Брайана.

Ранее сообщалось, что "Сенаторы" предприняли несколько попыток обменять 36-летнего Одуйю, чей контракт на 2,25 миллиона долларов истекает в этом году. В текущем сезоне он провел 51 матч в регулярке НХЛ и набрал 8 (4+4) очков, на счету Бэрроуза 8 (3+5) очков в 51 встрече. О'Брайан является хоккеистом фарм-клуба "Оттавы".