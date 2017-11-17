Одной шайбы хватило "Торонто" для победы над "Нью-Джерси", Зайцев отыграл 25 минут

"Торонто" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 1:0 в овертайме. Единственную шайбу в этой встрече забросил нападающий Вильям Нюландер.
Российский защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев провел на площадке 24 минуты 44 секунды и нанес два удара по воротам. Нападающий Никита Сошников отыграл 10 минут 33 секунды и результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Нью-Джерси" - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Нюландер - 4 (Кадри, Райлли), 64:57 - 1:0.
Вратари: Андерсен - Шнайдер.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 25 (12+4+7+2) - 42 (10+10+14+8).
Наши: Сошников (10:33/0/0), Зайцев (24:44/2/0) - -.
17 ноября. Торонто. Air Canada Centre.
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