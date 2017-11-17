Одной шайбы хватило "Торонто" для победы над "Нью-Джерси", Зайцев отыграл 25 минут

"Торонто" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 1:0 в овертайме. Единственную шайбу в этой встрече забросил нападающий Вильям Нюландер.

Российский защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев провел на площадке 24 минуты 44 секунды и нанес два удара по воротам. Нападающий Никита Сошников отыграл 10 минут 33 секунды и результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Нью-Джерси" - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Нюландер - 4 (Кадри, Райлли), 64:57 - 1:0.

Вратари: Андерсен - Шнайдер.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 25 (12+4+7+2) - 42 (10+10+14+8).

Наши: Сошников (10:33/0/0), Зайцев (24:44/2/0) - -.

17 ноября. Торонто. Air Canada Centre.