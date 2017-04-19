О'Делл продлил контракт с "Сочи"

Нападающий "Сочи" Эрик О'Делл продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт "леопардов". Новое соглашение рассчитано на 2 года. О'Делл защищает цвета "Сочи" с августа 2016 года. В дебютном для себя сезоне он провел 50 матчей и набрал 24 (11+13) очка при показателе полезности "+8".

Ранее "Сочи" продлил контракты с вратарем Константином Барулиным, защитниками Юрием Александровым и Русланом Педаном.