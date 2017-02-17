Очки Тарасенко и Барбашева помогли "Блюз" победить "Ванкувер", Трямкин сделал пас

"Сент-Луис" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер" со счетом 4:3. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голом и результативной передачей – теперь в его активе 55 (27+28) очков в этом сезоне. Его партнер по команде Иван Барбашев отдал голевой пас. В составе "Кэнакс" одно очков записал себе в актив Никита Трямкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Ванкувер" – 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Голы: Пяйярви-Свенссон – 3 (Шаттенкирк, БАРБАШЕВ), 4:30 – 1:0. Хорват – 18 (ТРЯМКИН), 10:15 – 1:1. Лехтеря – 6 (ТАРАСЕНКО, Парэйко), 17:17 – 2:1. Х. Седин – 12 (Д. Седин, Гранлунд), 28:27 – 2:2. ТАРАСЕНКО – 27 (бол., Шаттенкирк, Стин), 40:58 – 3:2. Стин – 12 (бол., Шаттенкирк), 45:00 – 4:2. Саттер – 15 (Эдлер, Стэчер), 46:49 – 4:3.

Вратари: Аллен – Маркстрем (58:08).

Штраф: 4 – 8.

Броски: 21 (8+6+7) – 21 (11+6+4).

Наши: Барбашев (12:31/0/+1), Тарасенко (21:08/2/0), Якупов (8:49/0/0) – Трямкин (16:24/1/0).

Сент-Луис. Scottrade Center.