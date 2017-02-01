Очки Радулова и Маркова помогли "Монреалю" победить "Баффало"

"Монреаль" нанес поражение "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Первая звезда поединка – форвард хозяев Макс Пачоретти, оформивший хет-трик. Нападающий "Канадиенс" Александр Радулов отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой встречи. Третья звезда – защитник канадской команды Андрей Марков, на счету которого голевой пас. Для защитник Никиты Нестерова эта встреча была дебютной за "Монреаль". В составе "Сэйбрз" шайбу забросил Дмитрий Куликов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Баффало" – 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Голы: Пачоретти – 22 (РАДУЛОВ, Дано), 17:27 – 1:0. Пачоретти – 23 (РАДУЛОВ, Дано), 27:48 – 2:0. Деарне – 4 (Андригетто), 31:12 – 3:0. Байрон – 14 (МАРКОВ, Плеканец), 38:38 – 4:0. Пачоретти – 24, 43:24 – 5:0. КУЛИКОВ – 1 (К. О`Райлли), 56:04 – 5:1. Джионта – 12 (бол., Фрэнсон, Кейн), 57:48 – 5:2.

Вратари: Прайс – Ленер.

Штраф: 6 – 2.

Броски: 35 (17+13+5) – 39 (11+10+18).

Наши: Емелин (21:59/1/0), Марков (17:43/0/+2), Нестеров (14:21/1/+2), Радулов (17:58/1/+3) – Куликов (22:47/2/+1).

Монреаль. Centre Bell.