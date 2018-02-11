Очки Панарина и Бобровского помогли "Коламбусу" разгромить "Нью-Джерси"

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" - 6:1. Российский нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин в этой игре набрал 2 (1+1) очка. Голкипер Сергей Бобровский сделал результативную передачу и отразил 34 броска из 35.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" - "Нью-Джерси" - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Голы: Дюбуа - 12 (ПАНАРИН), 17:30 - 1:0. ПАНАРИН - 15 (Аткинсон, Джонс), 31:49 - 2:0. Андерсон - 17 (Дженнер, БОБРОВСКИЙ), 33:09 - 3:0. Бьоркстранд - 9, 34:58 - 4:0. Фолиньо - 11 (Джонс, Бьоркстранд), 46:25 - 5:0. Колверт - 7 (бол., Дженнер, Дубински), 49:45 - 6:0. Батчер - 3, 56:26 - 6:1.
Вратари: БОБРОВСКИЙ - Кинкейд.
Штраф: 4 - 12.
Броски: 50 (18+19+13) - 35 (11+11+13).
Наши: Панарин (18:16/3/2) - -.
11 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.
maxcds
gibson Ну что, рано Коламбус списали? У меня кстати есть ощущение, что кубковой гонки не выдержит Нью-джерси, слабенький у них состав, молодой еще. Не смогут. Холл не затащит.//// рубка на Востоке будет жестокой. Чисто по симпатиям желаю: Колямбус, Филки - в п/о, Джерси, Каралина, айлы - конец сезона. Да и пицбурк бы тудой же, но с таким Малкиным это маловероятно. Айлам надо за Сорокой очередную делегацию отправлять.
11:11
gibson
Ну что, рано Коламбус списали? У меня кстати есть ощущение, что кубковой гонки не выдержит Нью-джерси, слабенький у них состав, молодой еще. Не смогут. Холл не затащит.
09:54
Долго наблюдал за идиотами на эт
Сухарь вот сейчас очень нужен ьыл
07:30
maxcds
Такому Колямбусу могут забить только свои (дубина Дженнер). Из 7 игр за 4 очка в этом месяце - пока 1:1. На очереди айлы.
06:00