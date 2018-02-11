Очки Панарина и Бобровского помогли "Коламбусу" разгромить "Нью-Джерси"

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" - 6:1. Российский нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин в этой игре набрал 2 (1+1) очка. Голкипер Сергей Бобровский сделал результативную передачу и отразил 34 броска из 35.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Нью-Джерси" - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Голы: Дюбуа - 12 (ПАНАРИН), 17:30 - 1:0. ПАНАРИН - 15 (Аткинсон, Джонс), 31:49 - 2:0. Андерсон - 17 (Дженнер, БОБРОВСКИЙ), 33:09 - 3:0. Бьоркстранд - 9, 34:58 - 4:0. Фолиньо - 11 (Джонс, Бьоркстранд), 46:25 - 5:0. Колверт - 7 (бол., Дженнер, Дубински), 49:45 - 6:0. Батчер - 3, 56:26 - 6:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Кинкейд.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 50 (18+19+13) - 35 (11+11+13).

Наши: Панарин (18:16/3/2) - -.

11 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.