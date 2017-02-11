Очки Панарина и Анисимова принесли "Чикаго" победу над "Виннипегом"

"Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Виннипег" - 5:2. Нападающий "Блэкхокс" Артемий Панарин провел на площадке 16 минут 16 секунд и набрал в этом поединке 3 (1+2) очка. Его партнер по команде Артем Анисимов сыграл 16 минут 15 секунд и заработал 2 (1+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег Джетс" (Виннипег) - "Чикаго Блэкхокс" (Чикаго) - 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Кейн - 18 (ПАНАРИН, АНИСИМОВ), 15:37 - 0:1. Литтл - 16 (Энстрем, Лайне), 21:43 - 1:1. АНИСИМОВ - 19 (ПАНАРИН, Кейн), 32:16 - 1:2. Кит - 5 (Шмолц ), 57:01 - 1:3. Хосса - 20 (мен., п.в., Яльмарссон), 58:09 - 1:4. Лаури - 10 (бол., Армиа, Трауба), 58:49 - 2:4. ПАНАРИН - 19 (п.в., Кит), 59:44 - 2:5.

Вратари: Хеллебайк (57:20 - 58:09, 58:49 - 59:44) - Кроуфорд.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 30 (9+7+14) - 36 (16+10+10).

Наши: - - Анисимов (16:15/2/2), Панарин (16:16/5/2).

Виннипег. MTS Centre.