Очки Панарина и Анисимова помогли "Чикаго" обыграть "Колорадо"

"Чикаго" в домашнем матче регулярного НХЛ победил "Колорадо" – 4:0. В составе "Блэкхокс" голом и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. На счету другого российского форварда Артема Анисимова 1 (0+1) очко. Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 17 бросков по своим воротам.

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"Чикаго" – "Колорадо" – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Тэйвз - 2 (Кейт), 14:25 - 1:0. Хосса - 4 (ПАНАРИН, АНИСИМОВ), 15:03 - 2:0. Хосса - 5 (Кейт), 40:55 - 3:0. ПАНАРИН - 5 (Кейн), 52:40 - 4:0.

Вратари: Кроуфорд - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 21 (7+10+4) - 38 (12+14+12).

Наши: Панарин (20:29/4/+3), Анисимов (17:21/0/+2) – Григоренко (15:16/4/-1), Задоров (19:32/0/0), Тютин (17:57/4/-1).