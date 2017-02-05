Очки Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" разгромить "Лос-Анджелес"

"Вашингтон" на своей площадке разгромил "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:0. Нападающий хозяев Александр Овечкин провел на льду 18 минут и 24 секунды и сделал одну результативную передачу. Также одно очко набрал Евгений Кузнецов, который отыграл 14 минут и 10 секунд. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 19 минут и 9 секунд и завершил игру с коэффициентом "+2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Лос-Анджелес" - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Эллер - 9 (Коннолли), 3:16 - 1:0. Юханссон - 16 (КУЗНЕЦОВ, Орпик), 18:12 - 2:0. Коннолли - 10 (Уилсон, Алзнер), 23:43 - 3:0. Оши - 20 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 36:24 - 4:0. Уильямс - 18 (Юханссон), 56:38 - 5:0.
Вратари: Грубауэр - Будай (Заткофф, 40:00).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 20 (9+6+5) - 38 (12+15+11).
Наши: Овечкин (18:24/4/1), Кузнецов (14:10/1/2), Орлов (19:09/0/2) - -.
Вашингтон. Verizon Center.
Werewolf
Монте-Кристо(Мститель) . Sправедливый .................. Комментаторы на Евроспорте еще те. Предпочитаю слушать на английском или шведском. Там хоть и язык не понимаешь, но комментируют так эмоционально, что пропитываешься духом игры. А под сонное бормотание наших только спать хочется и уже не до матча. Я уж не пишу про ту ахинею, что они несут. И о крысеныше. Он полтора месяца только делал вид, что играет в хоккей. В этом матче, в одном матче что-то показал, ну и что ? Овечкин в январе забил 7. А Кросби забил в январе только 2 гола. В феврале 1 и 2 соответственно. Но еще не вечер. Сегодняшний покажет кто есть кто._______________Показал......
23:01
Монте-Кристо(Мститель) .
Ненадолго хватило запала Овечкину после матча Звезд. И вновь русский медведь лег в спячку. Голов не забил, хотя бал за результативность набрал. А ля Кросби. Если один раз за период затронул шайбу, то передача записывается. Отлично матч провел Грубауэр. Хотя пару ошибок и допустил в первом периоде. Как-то он порой неудачно отбивает шайбы перед собой. Соперник чудом не забил. Но при этом немец ловит мертвые шайбы. Есть ему над чем работать. Но растет парень. По сравнению с прошлым сезоном прогресс заметный. Победил Вашингтон сравнительно легко. За счет глубины состава. Год назад это и представить было трудно. Что у столичных хорошо заиграют третье и четвертые звенья. Именно, глубины состава Вашикам не хватило в прошлом плей-офф в серии с птицами. А у птиц глубина состава имела место быть. Там доминировали третье и четвертые звенья. Кросби серию с Вашингтоном провалил. Не хватает у него мастерства в матчах с сильным соперником. Там видно, чего стоит этот мыльный пузырь.
23:00
Айртон
Тот самый случай, когда 5-0 не радуют.)) Лучше поражение 3-5 при трёх шайбах Сашули!)) А так рядовая победа, но без топовых защей всё-равно в По ничего не светит.)) Вот если бы Сашулю обменять на топового заща, то у Вашиков появился бы шанс.)) Всё-равно роль Овечкина в сегодняшнем Вашингтоне невелика, и без него забивают.)) А вот защитник бы к плову очень пригодился.))
22:59