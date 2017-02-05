Очки Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" разгромить "Лос-Анджелес"

"Вашингтон" на своей площадке разгромил "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:0. Нападающий хозяев Александр Овечкин провел на льду 18 минут и 24 секунды и сделал одну результативную передачу. Также одно очко набрал Евгений Кузнецов, который отыграл 14 минут и 10 секунд. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 19 минут и 9 секунд и завершил игру с коэффициентом "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Лос-Анджелес" - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Эллер - 9 (Коннолли), 3:16 - 1:0. Юханссон - 16 (КУЗНЕЦОВ, Орпик), 18:12 - 2:0. Коннолли - 10 (Уилсон, Алзнер), 23:43 - 3:0. Оши - 20 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 36:24 - 4:0. Уильямс - 18 (Юханссон), 56:38 - 5:0.

Вратари: Грубауэр - Будай (Заткофф, 40:00).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 20 (9+6+5) - 38 (12+15+11).

Наши: Овечкин (18:24/4/1), Кузнецов (14:10/1/2), Орлов (19:09/0/2) - -.

Вашингтон. Verizon Center.