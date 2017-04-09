Очки Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Бостон"

"Вашингтон" переиграл в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" со счетом 3:1. В составе победившей команды по результативной передаче сделали российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Ворота хозяев защищал Антон Худобин, которого заменили после трех шайб пропущенных шайб в двух периодах. На его счету 21 сэйв.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" – "Вашингтон" – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Голы: Юханссон – 24 (Уильямс), 4:21 – 0:1. Кол. Миллер – 6 (Стэффорд), 35:13 – 1:1. Шаттенкирк – 13 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 36:09 – 1:2. Уильямс – 24 (КУЗНЕЦОВ, Шмидт), 39:10 – 1:3.
Вратари: ХУДОБИН (Раск, 40:00, 59:31) – Грубауэр.
Штраф: 10 – 8.
Броски: 22 (8+7+7) – 32 (10+14+8).
Наши: – – Овечкин (17:52/3/+1), Кузнецов (16:47/3/+1), Орлов (22:08/3/-1).
Бостон. TD Garden.
Werewolf
Последний Легион Монте-Кристо(Мститель) . __ Во втором раунде плей-офф советую Сане плаксу на группу инвалидности вывести. ___________________________________________________________ Хорошая идея! )))))______Ну да, по другому то никак обойти не получится )))))) Только сломать. Люди, желающие травмы другим, по моему, сами инвалиды )))) Кстати, там еще Малкин хорошо играет - убить его нафиг..... Желаю Моне поскорее покинуть этот бренный мир )))) Засиделся качок наш уже ))))) Уйди Моня спокойно и тихо - во сне ) Или за клавиатурой - будет символично )
09:36
Последний Легион
Монте-Кристо(Мститель) . __ Во втором раунде плей-офф советую Сане плаксу на группу инвалидности вывести. ___________________________________________________________ Хорошая идея! )))))
08:47
fireman32
Такими темпами ,пожалуй,Шаттенкирк скоро и обгонит Великого).
01:39
Монте-Кристо(Мститель) .
Три раза Вашингтон играл в большинстве. Шаттенкирк и Бэкстрем сделали все, чтобы Овечкин не забил в эти минуты. Швед играл на Оши. А Шаттенкирк тупо бросал или отдавал шведу. В крайнем случае выпускал шайбу из зоны, лишь бы Сане не отдать. Овечкин начал психовать из-за этого при первом и втором удалениях. Кузнецов играл неважно. Он ошибся, когда забивали гол в ворота Грубауэра. Хотя голевая передача Жени на Уильямса была супер ! Вратарь опять отстоял отлично. Две его последние игры под стать Холтби в лучших матчах. Отличные воротчики у Вашингтона. Прибавил Грубауэр ! В середине сезона он выглядел так себе. У столичных остается последний матч. Думаю, что Овечкину дадут отдохнуть. Что интересно, все три большинства Вашингтона были после удалений на Бигле. Нарочно не придумаешь. Овечкин опять кого-то вырубил. В трех последних играх троих на больничную койку отправил. Во втором раунде плей-офф советую Сане плаксу на группу инвалидности вывести.
01:31