Очки Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Бостон"

"Вашингтон" переиграл в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" со счетом 3:1. В составе победившей команды по результативной передаче сделали российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Ворота хозяев защищал Антон Худобин, которого заменили после трех шайб пропущенных шайб в двух периодах. На его счету 21 сэйв.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Вашингтон" – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Юханссон – 24 (Уильямс), 4:21 – 0:1. Кол. Миллер – 6 (Стэффорд), 35:13 – 1:1. Шаттенкирк – 13 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 36:09 – 1:2. Уильямс – 24 (КУЗНЕЦОВ, Шмидт), 39:10 – 1:3.

Вратари: ХУДОБИН (Раск, 40:00, 59:31) – Грубауэр.

Штраф: 10 – 8.

Броски: 22 (8+7+7) – 32 (10+14+8).

Наши: – – Овечкин (17:52/3/+1), Кузнецов (16:47/3/+1), Орлов (22:08/3/-1).

Бостон. TD Garden.