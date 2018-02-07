Очки Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Коламбус" Бобровского

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут 32 секунды, нанес 8 бросков и сделал 2 результативные передачи. Его партнер Евгений Кузнецов за 15 минут 25 секунд записал на свой счет 1 передачу. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 20 секунд.

В составе "Блю Джэкетс" нападающий Артемий Панарин отыграл 22 минуты 44 секунды. Голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Вашингтон" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Савар - 4 (Веннберг), 1:58 - 1:0. Карлсон - 8 (бол., Бэкстрем, КУЗНЕЦОВ), 4:54 - 1:1. Уилсон - 7 (ОВЕЧКИН, Дьос), 25:00 - 1:2. Дубински - 4 (Нутиваара, Колверт), 53:55 - 2:2. Бэкстрем - 12 (Оши, ОВЕЧКИН), 59:17 - 2:3.

Вратари: БОБРОВСКИЙ (59:27) - Холтби.

Штраф: 7 - 11.

Броски: 39 (11+17+11) - 25 (12+7+6).

Наши: Панарин (22:44/3/0) - Овечкин (18:32/8/1), Кузнецов (15:25/0/-1), Орлов (22:20/0/1).

7 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.