Очки Орлова, Кузнецова и Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Каролину"

"Вашингтон" на своей площадке разгромил "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Две шайбы в этой встрече забросил защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов, который провел на площадке 22 минуты и 40 секунд. Один гол и результативную передачу на свой счет записал нападающий Евгений Кузнецов. Александр Овечкин набрал одно очко в этом поединке.

В еще одном матче "Рейнджерс" обыграл "Лос-Анджелес". Форвард Павел Бучневич провел на льду 13 минут и 2 секунды, завершив матч с показателем "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Каролина" - 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Наши: Орлов (22:40/2/2), Кузнецов (15:51/1/2), Овечкин (16:13/2/2) - -.

"Рейнджерс" - "Лос-Анджелес" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Наши: Бучневич (13:02/1/-2) - -.