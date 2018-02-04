22:58 4 февраля | Хоккей — НХЛ

Очки Орлова и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Вегасом"

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"Вашингтон" дома потерпел поражение от "Вегаса" (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал Алекс Так.

В составе "Кэпиталз" по одному баллу за результативность набрали Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Для "Вашингтона", который занимает третье место в Восточной конференции, это поражение стало вторым подряд. Лидер "Запада" "Вегас", в свою очередь, выиграл пятую из семи последних встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон Кэпиталз" - "Вегас Голден Найтс" - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Стивенсон - 5 (Бигл, Нисканен), 7:22 - 1:0. Карпентер - 1 (Белльмар, Шмидт), 16:06 - 1:1. Нисканен - 4 (КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 28:38 - 2:1. Смит - 15 (бол., Так, Маршессо), 38:53 - 2:2. Бэкстрем - 11 (Дьос, Бураковски), 40:52 - 3:2. Смит - 16 (Маршессо, Карлссон), 49:21 - 3:3. Так - 10 (Карпентер, Белльмар), 54:48 - 3:4.

Вратари: Грубауэр (58:33) - Флери.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 23 (8+9+6) - 31 (11+9+11).

Наши: Кузнецов (22:19/1/0), Овечкин (21:14/1/0), Орлов (21:57/1/0) - -.

4 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (35)
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fireman32

spetrov....Были времена,когда Калгари был такой машиной,что наводил ужас на сам Эдмонтон с Мессье)),правда уже без Гретцки.

00:34

spetrov

...Ну то есть понятно, что период твоего взросления (или детства) пришелся на момент их взлета. Но по большому счету от классики там и нет ничего.

00:33

spetrov

Calgary - сомнительная классика в этом ряду.

00:31

Весёлый©

fireman32 ___ Айлендерс - это та часть души, когда хочется, чтобы повезло аутсайдерам в ущерб собственным фаворитам)

00:30

fireman32

Весёлый©...Понимаю...Тоже:Монреаль,Филадельфия,Айлендерс))

00:28

Весёлый©

fireman32 ___ Знаешь, может мой опыт и не к месту, но в конце приходишь/возвращаешься к классике. Поэтому слежу за Бостоном/Торонто/Калгари. ^_^

00:25

spetrov

Werewolf, принято. Смотрим дальше. :)

00:22

fireman32

Весёлый©...Поначалу Ливерпуль с Тоттенхэмом мешали,но где то к середине,я сделал над собой усилие))

00:21

Упёртый русский

Вады на этот Вегас нет! Сборище ноунеймов и дуболомов, каждый матч рвущих задницу с невероятной интенсивностью! ХК МВД Знарка какой то... Но не верю в них в ПО ни капельки. Флорида Гала тоже играла похоже и выглядела в регулярке впечатляюще, но в ПО всё решил Таварес, равного которому в Флориде не оказалось. Думаю, история повторится. Хотя Адамса Гал уже заработал, тут деваться некуда...

00:20

fireman32

Весёлый©...В самую точку!Очень сложно заставить себя следить за игрой Вашингтона))

00:19

Весёлый©

Werewolf ___ Мультики Диснея с коричневыми и черными красками перерисуем потом.

00:14

Весёлый©

Werewolf ___ Раз уж поймал тебя, так говори, Кросбайка - свинья или нет???

00:13

Werewolf

Весёлый© fireman32 ___ Было сложно, заставить себя посмотреть матч Вашиков?)_____Он не вашиков смотрел, он, как и я, смотрел Вегас ))))) Реально бодрая тима! Не боятся в обводку идут, пасы за спину и т.д. Скорости классные......

00:10

Werewolf

Весёлый© Werewolf Весёлый© Werewolf ___ Это всё не отменит того, что Кросбайка -"редиска"._____Да да, все остальные белые и пушистые )) ___ Это хорошо, что ты сразу согласился, а не стал писать про то, что "у них там негров линчуют"))_____Да ты что. У них вроде черный цвет в любой сфере теперь табу (а то засудят). Недавно смотрел ролик на ютубе по тренировке нашего и американского спецназа. Так там сержант сказал белые мишени хорошие, "коричневые" плохие..... Потом извинялся пол ролика ))))))

00:08

Весёлый©

fireman32 ___ Было сложно, заставить себя посмотреть матч Вашиков?)

00:06

Werewolf

redgy почему то все против вегаса как сонные мухи играют.. Овечкин сегодня передвигался нехотя.. За спиной у Холтби никого.._____Граб нормально для бэкапа играет. Просто ошибся..... Посмотри игру холтби в прошлом матче. Тоже не айс. Плохие игры и у Васи бывают.

00:05

Весёлый©

disss ___ reddit//NHL_streams. Всё в оригинале.

00:03

Весёлый©

Werewolf Весёлый© Werewolf ___ Это всё не отменит того, что Кросбайка -"редиска"._____Да да, все остальные белые и пушистые )) ___ Это хорошо, что ты сразу согласился, а не стал писать про то, что "у них там негров линчуют"))

00:02

Werewolf

Хотя.... hockey4точкаme

00:00

Werewolf

disss Дюжина комментариев.. Вы все смотрели этот матч? У меня просто вопрос - ГДЕ? Или вы все подписаны на Евроспорт Голд на базе Ростелекома? Похоже, что основной контингент зрителей - наИПали?_____Чувак, так пираток полно )) Я бы скинул ссылку, но ее затрут все равно )

23:59 4 февраля

Werewolf

Весёлый© Werewolf ___ Это всё не отменит того, что Кросбайка -"редиска"._____Да да, все остальные белые и пушистые ))

23:58 4 февраля

disss

Дюжина комментариев.. Вы все смотрели этот матч? У меня просто вопрос - ГДЕ? Или вы все подписаны на Евроспорт Голд на базе Ростелекома? Похоже, что основной контингент зрителей - наИПали?

23:57 4 февраля

Werewolf

fireman32 Werewolf...Другой защитник на месте Орлова ,не пустил бы Така на пятак и не было бы ничего.______Какого? Там и броска то не было. Вратарю никто не мешал. Никто не добивал. Если такие не брать, то какие вратарь отбивать должен? Да еще и куча времени была ловушкой остановить...... Орлов сидел на игроке и не дал бросить по нормальному.....тот шайбу пихнуть только смог. А граб в этом моменте сыграл с КПД фанерного манекена.

23:56 4 февраля

Весёлый©

Werewolf ___ Это всё не отменит того, что Кросбайка -"редиска".

23:44 4 февраля

fireman32

Werewolf...Другой защитник на месте Орлова ,не пустил бы Така на пятак и не было бы ничего.

23:36 4 февраля

Werewolf

И еще на счет плюсов и минусов - как же фигово сыграла вся пятерка в моменте с последним голом. Надо за него им было сразу по минус три давать. А вратарь себе ловушкой шайбу совсем не забрасывал. Бросок был не берущийся просто )))

23:28 4 февраля

Werewolf

spetrov Где наш главный обзорщик по Washington'у? Пущай ответит за "своих"._____Овечкин лучший, Кузя лох, Орлов лох, Бэкстрем лох (краткое содержание).

23:26 4 февраля

Werewolf

Вегас не топ с 0,0001%, Вашингтон топ с 50% на Кубок) И еще, любителям плюс-минусы считать. Посмотрел игру вшей.....Посмотрел как Ови заработал минус....потом как "он" его в ноль компенсировал. Так то можно и не особо потея в плюсе быть. Так что соглашусь: плюс-минус топовый показатель игры у хокков )

23:25 4 февраля

igogohruhru

Нонеймы жгут.

23:25 4 февраля

spetrov

Где наш главный обзорщик по Washington'у? Пущай ответит за "своих".

23:21 4 февраля