Очки Орлова и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Вегасом"

"Вашингтон" дома потерпел поражение от "Вегаса" (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал Алекс Так.

В составе "Кэпиталз" по одному баллу за результативность набрали Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Для "Вашингтона", который занимает третье место в Восточной конференции, это поражение стало вторым подряд. Лидер "Запада" "Вегас", в свою очередь, выиграл пятую из семи последних встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон Кэпиталз" - "Вегас Голден Найтс" - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Стивенсон - 5 (Бигл, Нисканен), 7:22 - 1:0. Карпентер - 1 (Белльмар, Шмидт), 16:06 - 1:1. Нисканен - 4 (КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 28:38 - 2:1. Смит - 15 (бол., Так, Маршессо), 38:53 - 2:2. Бэкстрем - 11 (Дьос, Бураковски), 40:52 - 3:2. Смит - 16 (Маршессо, Карлссон), 49:21 - 3:3. Так - 10 (Карпентер, Белльмар), 54:48 - 3:4.

Вратари: Грубауэр (58:33) - Флери.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 23 (8+9+6) - 31 (11+9+11).

Наши: Кузнецов (22:19/1/0), Овечкин (21:14/1/0), Орлов (21:57/1/0) - -.

4 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.