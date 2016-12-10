Очки Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону" победить "Баффало"

"Вашингтон" переиграл на выезде "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. В составе "Кэпиталз" ассистентский дубль оформил защитник Дмитрий Орлов. На счету его партнера по команде Евгения Кузнецова – одна передача.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" – "Вашингтон" – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Оши - 9 (Бигл, Бэкстрем), 26:43 - 0:1. Врана - 1 (бол., КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 32:39 - 0:2. Окпосо - 9 (бол., Ристолайнен, Р. О`Райлли), 52:03 - 1:2. Карлсон - 1 (бол., Бэкстрем, Юханссон), 54:20 - 1:3. Юханссон - 12 (п.в., Оши, ОРЛОВ), 58:48 - 1:4.
Вратари: Ленер (58:22 - 58:48) - Грубауэр.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 28 (8+10+10) - 29 (11+8+10).
Наши: Куликов (18:23/0/-2) – Овечкин (16:45/6/0), Кузнецов (15:17/3/0), Орлов (16:52/2/0).
Баффало. KeyBank Center.
HarryAngel
У Овечкина возрастной кризис. Мальчик вырос, уже не прыгает на борты, на соперников, не носится по площадке стремглав и не эпатирует публику. Становится вполне готовым игроком ... КХЛ )
06:41
Монте-Кристо (Мститель) .
Овечкин - абсолютно бесполезный игрок в составе Вашингтона. Ни украсть, ни покараулить. И это против слабейшей команды лиги. Возвращение Оши - большой плюс. Но самыми активными и полезными, как в большинстве последних матчей у столичных, были Кузнецов и Бигл. Кузнецов вообще в последних 5-6 играх лучший у Вашингтона. Самый активный и креативный. Хотя КПД креативности низок из-за тупости и примитивизма партнеров. Не могут забить из 100% голевых моментов. Так из-за тупости и самого Жени. Он тоже не может реализовать моменты, которые создает сам себе. Ну не забивной он форвард, что поделать. А вот Бэкстрему и Юхансону везет. В игре никакие, но очки по результативности исправно набирают, даже забивают порой. Почему ? У них нет такого дриблинга и скорости, как у Жени. Желания. Но они его мастеровитее будут. Тот же бросок у них лучше, точнее. Передачи проще, но по делу. И партнеры по звену у них тоже мастеровитее. Отсюда и результат.
06:26