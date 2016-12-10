Очки Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону" победить "Баффало"

"Вашингтон" переиграл на выезде "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. В составе "Кэпиталз" ассистентский дубль оформил защитник Дмитрий Орлов. На счету его партнера по команде Евгения Кузнецова – одна передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Вашингтон" – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Оши - 9 (Бигл, Бэкстрем), 26:43 - 0:1. Врана - 1 (бол., КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 32:39 - 0:2. Окпосо - 9 (бол., Ристолайнен, Р. О`Райлли), 52:03 - 1:2. Карлсон - 1 (бол., Бэкстрем, Юханссон), 54:20 - 1:3. Юханссон - 12 (п.в., Оши, ОРЛОВ), 58:48 - 1:4.

Вратари: Ленер (58:22 - 58:48) - Грубауэр.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 28 (8+10+10) - 29 (11+8+10).

Наши: Куликов (18:23/0/-2) – Овечкин (16:45/6/0), Кузнецов (15:17/3/0), Орлов (16:52/2/0).

Баффало. KeyBank Center.