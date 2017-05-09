Очки Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Питтусбург", Малкин забил гол

"Вашингтон" на выезде обыграл "Питтсбург" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 5:2. "Кэпиталз" вели в счете 5:0, после чего позволили сопернику забросить две шайбы. Дублем в этой встрече отметился нападающий гостей Андре Бураковски, еще по голу забили Ти Джей Оши, Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон. В составе "Пингвинз" шайбы забросили Джейк Гюнтцель и Евгений Малкин, который провел на площадке 18 минут.
Две результативные передачи в этом поединке на свой счет записал форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который отыграл 18 минут 24 секунды. Еще одну - защитник Дмитрий Орлов, отыгравший 18 минут 6 секунд. Александр Овечкин провел на льду 17 минут 26 секунд и результативными действиями не отметился.
"Вашингтон" сравнял счет в серии - 3-3. Седьмой поединок состоится 9 мая на площадке "Кэпиталз".
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Шестой матч
"Питтсбург" - "Вашингтон" - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Наши: Малкин (18:00/2/1) - Овечкин (17:26/3/-1), Кузнецов (18:24/1/0), Орлов (18:06/2/1).
Счет в серии: 3-3 (3:2, 6:2, 2:3 ОТ, 3:2, 2:4).
$n10nep$
Антон Шипулин - гений биатлона* $n10nep$ Граф сегодня размером отчета поразил)) ============== Его кто-то в здравом уме читает? Я сразу пропускаю, как только вижу)) 05:46 ================================================== Я читаю. И считаю, что я в здравом уме))
05:47
$n10nep$
Монте-Кристо(Мститель) . Как Орлов привез второй гол? В чем он виноват? В том, что не пристрелил Малкина?
05:47
Антон Шипулин - гений биатлона*
$n10nep$ Граф сегодня размером отчета поразил)) ============== Его кто-то в здравом уме читает? Я сразу пропускаю, как только вижу))
05:46
Антон Шипулин - гений биатлона*
Макаронник будет нас учить, как голы праздновать. ДИЧЬ!
05:45
Антон Шипулин - гений биатлона*
gogohruhru Кстати для Знарка (или Знарока?) Посмотрел бы он и обратил внимание как празднуют голы профи когда счет становится разгромным. Итальянец прав на 100%. ============================================================================================================= Иди в задницу со своим итальянцем. Свои голы празднуем, как хотим!
05:43
$n10nep$
Граф сегодня размером отчета поразил))
05:40
Антон Шипулин - гений биатлона*
$n10nep$ Сегодня было полное уничтожение пингвинятины. Дело даже не в счете. Без шансов. Будто два боксера разных весовых категорий. Малкин и Кросби нулевые. Мордатый больше чем нулевой. Даже не знаю смогут ли собраться пингвины в 7-й игре. Вряд ли. Только шайба перестала попадать во Флери и в каркас ворот и сразу игроки Вашингтона научились бросать. В том году Пиитсубрг вроде ни в одной серии меньше 30 раз не бросил. А тут 18... ============================================================================================================= О чем я всю серию и говорю! Щас 18, в прошлой игре 22. В 5й игре у них тоже было 18 бросков (у вашиков 38!!!) - и победили пингвины на каком-то дичайшем фарте 3-2. Просто Флери перестал играть как Бог - и получите, распишитесь! Второй подряд разгром! Это закономерно! С таким двузначным преимуществом по броскам. А упоротые мне что-то тут затирали про игру вторым номером. Просто одни начали попадать, вратарь перестал играть как БОг - и это закономерно вылилось в разгромы, что и должно было быть с таким подавляющим преимуществом во всех играх))
05:39
Монте-Кристо(Мститель) .
Всех с Днем Победы ! Победы, которая в миллион раз важнее победы любой из команд в сегодняшнем матче. Победы, которая позволила выжить России и русскому народу. Но и победа в сегодняшней игре тоже важна. Поэтому смотрим хоккей. Первый период. Так как шансы команд приблизительно равны, то все будет зависеть от игры вратарей. Поехали ! Смешат желто-черные инкубаторские трибуны. Смешит желто-черная цыплячья форма Питтсбурга. На четвертой минуте у инкубаторских удаление. Вашингтон запорол большинство, играя слишком нервно. На восьмой минуте Юханссон, Уильямс и Шаттенкирк выскочили втроем против одного защитники. Швед сыграл бездарно. Нервы. Тут же третье звено устраивает натиск. Флери оформляет три сейва за десять секунд. Мог забить Эллер в следующей смене. На 12 минуте удален Кросби. Выходит первая пятерка большинства, только вместо Юханссона Кузнецов. И Женя делает гениальную передачу Оши на пятачок. Гол ! Флери был расстрелян в упор. Первый гол Ти-Джея в серии. Вскоре игроки Питтсбурга начали провоцировать столичных на драки, стараясь вывести из себя. В первую очередь Кузнецова. Уильямс и Кузнецов выскакивают вдвоем против защитника. Джастин сыграл не лучшим образом. Но там и Малкин молодцом. Тут же Кузнецов нарушает на ровном месте правила на Малкине в своей зоне. Бьет клюшкой по руке. Нервы. В ответ Малкин бьет Кузнецова кулаком в лицо. Питтсбург в большинстве. Следует натиск инкубаторских, плавят они лед у ворот Холтби. Но выстояли столичные. Истерит на скамейке запасных Кросби. Учит арбитров судить, делает им наставления. Сирена. По броскам и по игре большое преимущество Вашингтона, а вот счет всего 1:0. Броски 11:3. Причем, данное соотношение полностью отображает характер игры. Питтсбург смотрелся весьма бледно, кроме двух минут в большинстве. Второй период. Пошла нервная обоюдоострая игра с равными шансами. Питтсбург действует гораздо острее. Дважды очень опасно бросал Кросби. У столичных не было таких опасных атак, но гол забили именно они. Бураковски выцарапал шайбу у защитника в зоне соперника, когда все птицы уже покатили вперед. Выскочил один на один, причем на правом фланге был свободен Оши. Швед бросил сам. Флери прикрыл ближний угол. Но шайба каким-то образом пересекла линию ворот. 2:0. Натиск Вашингтона ! Более двух минут он не выпускает птиц из их зоны силами первых двух звеньев. Несколько сейвов совершает Флери. Дважды хозяева нарушают правила. Толкнули в спину Бураковски. И подножка на Юханссоне. Судьи проглотили свистки. А вот к Вашингтону они безжалостны. Удален Бураковски. Ничего не создал Питтсбург за две минуты. Снова в атаке столичные. Но и хозяева стали играть злее. Три суперсейва совершает Холтби в последние минуты периода. Похоже хозяева перехватили инициативу. Столичные в основном обороняются. Сирена. В этом периоде третье звено Вашингтона ушло в тень. Первые же две тройки играют отлично, остро атакуют, создают голевые моменты, в основном выводя на броски защитников. Могли забить и сами, но либо не попадали в створ ворот, либо их броски блокировали защитники хозяев. По одному броску в створ имеют Буракрвски и Оши, забившие голы. На счету Бэкстрема, Юханссона, Кузнецова и Джастина бросков в створ ворот нет. Третий период. 16 секунда. 3:0 ! Бэкстрем ! Швед перехватил шайбу в средней зоне, в стиле Овечкина вошел в зону соперника и бросил. Вынимай, Флери ! Продолжается судейский беспредел. Бьют Кузнецова, клюшкой по лицу попадают Овечкину. Свисток молчит. А вот микроскопическое нарушение у Эллера замечают. В КХЛ лучше судят. Выстоял Вашингтон ! Продолжает хамить Питтсбург. Раст на бешеной скорости врезается в Холтби, снося с ног вратаря и сдвигая ворота. Тут уж и свистуны не могли не удалить инкубаторского. Плавил лед Вашингтон две минуты у ворот Флери, но выстояли хозяева. На 8-й минуте мог забить Бураковски. На 9-й Винник вышел один на один. Флери ! Тут же удаление у хозяев. 4:0 ! Карлссон ! Вынимай, Флери ! На льду было второе звено. Через минуту 5:0 ! Бураковски ! Он опять создал момент сам себе, отобрал шайбу у соперника, на этот раз в средней зоне, возле пятачка обыграл другого и неотразимо бросил. Хотя и Оши на пятачке полезно сыграл. Отвлек защитника. Теперь интересно лишь одно, оформит ли сухарь Холтби. Начинают пижонить столичные. Оши, находясь на убойной позиции, зачем-то отдает пас партнеру. Эх, какой момент загублен. И снова пижонит Оши. На этот раз в средней зоне. Хочет сыграть красиво, но на ровном месте теряет шайбу и выход два в одного. Холтби не спас. И тут же грубейшие ошибки защитников Вашингтона. Орлов привозит второй гол. Причем Холтби отбил первый бросок Малкина в упор, но после второго шансов у вратаря не было. Хорошо, что было 5:0. Но нельзя так расслабляться ! Счет в серии 3:3. Если предыдущий матч можно было назвать Сталинградской битвой. Где выстоял Вашингтон. То сегодня одержана победа на Курской дуге. Впереди взятие Берлина. Лучшие игроки. 1-Бураковски. 2- Бэкстрем. Они и в прошлом матче были лучшими. 3-Холтби. Перестановка Тротца приносит результат. Первое звено сильно прибавило. Бураковски моложе и быстрее Овечкина. Сегодня Саня был почти незаметен. Исключение только игра в большинстве. Три его опаснейших броска смог парировать Флери. Холтби был гораздо надежнее вратаря хозяев. Пока полевые игроки столичных не начали привозить голы в собственные ворота. И это даже хорошо, что хозяева две шайбы забили. Будет что обсудить Тротцу со своей командой. Сорри за длинный пост.
05:39
$n10nep$
Sправедливый Саня даже сидя в кресле в 55 лет будет из "офиса" шмалять! ))) ================================================== Саня сейчас нашел себе новую точку. Теперь стоит у правой штанги ворот соперника. Не знаю даже что опаснее. Эта позиция или та.
05:38
Sправедливый
$n10nep$ По-хорошему Кузя должен выходить в первом ПП вместо Овечкина. Тогда у ВК будет просто убийственное ПП. Так и было сегодня при первом голе. Кузя был вместо кого-то, но не Сани. А потом опять все по-старому. ----------------- Тротц (голосом Папанова): Нет, на такое я пойти не могу, надо посоветоваться с шефом... ))) А шеф (Леонсис) на такое не пойдёт никогда. Саня даже сидя в кресле в 55 лет будет из "офиса" шмалять! )))
05:36
igogohruhru
Кстати для Знарка (или Знарока?) Посмотрел бы он и обратил внимание как празднуют голы профи когда счет становится разгромным. Итальянец прав на 100%.
05:35
$n10nep$
А если еще Орлов в ПП будет играть, то вообще будет убер большинство! У парня и пас и бросок шикарные. И в зону спокойно войти может. А вообще, несмотря на все свои недостатки в обороне, Орлов очень хорош. Его фамилию комментаторы называют чаще, чем все остальных защей вместе взятых. Паря почти во всех игровых эпизодах участвует, второй защитник частенько вообще непонятно где бывает. Из-за большого объема Дима и ошибается чаще других. Но и это пройдет. Потенциал огромный, имхо.
05:34
maxcds
Kurt maxcds Конечно, много кепки сблокировали сегодня. ........Не так уж и много, даже меньше Питтсбурга.//// кепки бросали больше и у них то что нужно долетело, а у пингвинов многие опасные броски просто не долетели до Холтбая.
05:34
Антон Шипулин - гений биатлона*
ПРОСТО ОСТАВЛЮ ЭТОТ ШЕДЕВР с прошлой игры ЗДЕСЬ (думаю, в постулатах старого маразматика ничего не изменилось и спокойное и "уверенное" завершение игры курицами вселяет в болельщиков уверенность))))) ============================ Индисс Именно так! Позволю себе дополнить сказанное о команде вшей.Её просто нет и вчерашняя игра тому подтверждение!Игра проходила по сценарию пингвинов-спокойно в роли второго номера ,без суеты Салли гнул свою линию,поддавливал и уверенно на классе вёл Команду к победе!Столичные смотрелись растеряными,никакими. Четыре забитых гола в ворота ПП-это абсолютно не логическое завершение данной игры и поэтому ПП даже как-то особо не суетились и довольно спокойно и уверенно доиграли,вселив ещё раз своим болельщикам уверенность в том.что вопрос победы в серии с ВК совершенно предсказуем-победа в шести играх!
05:33
Якут Хан
Грамотно уделали!)) У Троца мозги зашевелились в очень нужное время и час!)) Работаем лысый))
05:32
igogohruhru
Шедеврально! Даешь финал: некубковый Тротц против своей родной некубковой команды!
05:32
Якут Хан
Бураковски фантастик! Взвыл..)) да и вообще у белоснежок яйца выросли))
05:30
$n10nep$
По-хорошему Кузя должен выходить в первом ПП вместо Овечкина. Тогда у ВК будет просто убийственное ПП. Так и было сегодня при первом голе. Кузя был вместо кого-то, но не Сани. А потом опять все по-старому.
05:29
Sправедливый
$n10nep$ Sправедливый P.S. Насколько важна концентрация (точнее её отсутствие) мы всё таки увидели и в исполнение игроков "Вашингтона" за три с половиной минуты до конца матча... ============================================== На самом деле это даже плюс перед 7-м матчем. ----------------- Конечно, плюс и огромный... Будет за что навешать люлей, чтобы не расслаблялись... Если есть тренер в команде, конечно. )))
05:28
Марио66
Отскочил Вашингтон! %) ЗЫ. Без шансов. Кросби - дно, Овечкин - тоже, Бураковски больше может! ЗЫ2. Тротца долой! ЗЫ3. Питтсбургу, похоже, чтобы выиграть КС и пройти Вашингтон, надо было Салливана увольнять где-то в марте - 100% рабочая схема. А сейчас всё очень туманно, но шанец всё еще есть.
05:27
fifa_guru
я удивлен спокойствию и настрою Вашингтона. Вышли словно матч регулярки против Колорадо. Организованно сдавили, дали бросить всего 6 бросков за 2 периода! Пингвинам! 6 бросков за 40 минут! шоке.. Ну, думаю, счас в третьем включат режим Бога. Ан нет, вашингтон не на сохранение стал играть, а стал добивать соперника. Блистательная просто игра. И только бестолковый Оши чуть подпортил праздник, в том числе и Холтби. Ну как ты идешь последним в обыгрыш?? совсем ополоумел... а может это и к счастью, чтоб сильно не расслаблялись.. Адекватных болел с праздником Победы!!!
05:27
Kurt
maxcds Конечно, много кепки сблокировали сегодня. ........Не так уж и много, даже меньше Питтсбурга.
05:27
$n10nep$
Всех с праздником! У всех снег за окном?
05:27
Якут Хан
Круто чё)) несколько дней назад капиталистов все похоронили, но только не сами вашики!)) Молодца! Всё впереди.. 7-й 50:50.
05:27
redgy
Если Вашингтон отыграет так же в 7-м, без привозов, у пингвинов будет мало шансов.. а если еще и Кузя проснется.. Бураковски красавчик, а Ови в третьем звене более гармонично и полезнее смотрится)
05:27
$n10nep$
Sправедливый $n10nep$ Ну и конечно это: ==================================================== Сидни Кросби: "Должны сыграть отчаянно против "Вашингтона" ------------------ Так хорошо же сказал? "Хорошо" - утвердительно кивнул Малкин ... и добавил: "фразу надо обмыть". Так, захватив с собой пол-команды (на разливе был Хэйнси) отправились в ночной бар. Вот и не выспались, в итоге... ))) 05:23 ============================================================== Не выспались слабо сказано. Будто под наркотой были.
05:26
maxcds
Ну вот! здравствуй прежний МАФ)) и результат появился. Конечно, много кепки сблокировали сегодня. И да! Оши, ты не прав за концовку.
05:24
Sправедливый
А вообще ... Всех с Днём Победы! Счастья, удачи любви и мирного неба над головой!!!
05:24
Сибиряк.1974.СМ
Ну и чудненько!
05:24
Sправедливый
$n10nep$ Ну и конечно это: ==================================================== Сидни Кросби: "Должны сыграть отчаянно против "Вашингтона" ------------------ Так хорошо же сказал? "Хорошо" - утвердительно кивнул Малкин ... и добавил: "фразу надо обмыть". Так, захватив с собой пол-команды (на разливе был Хэйнси) отправились в ночной бар. Вот и не выспались, в итоге... )))
05:23