Очки Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Питтусбург", Малкин забил гол

"Вашингтон" на выезде обыграл "Питтсбург" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 5:2. "Кэпиталз" вели в счете 5:0, после чего позволили сопернику забросить две шайбы. Дублем в этой встрече отметился нападающий гостей Андре Бураковски, еще по голу забили Ти Джей Оши, Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон. В составе "Пингвинз" шайбы забросили Джейк Гюнтцель и Евгений Малкин, который провел на площадке 18 минут.

Две результативные передачи в этом поединке на свой счет записал форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который отыграл 18 минут 24 секунды. Еще одну - защитник Дмитрий Орлов, отыгравший 18 минут 6 секунд. Александр Овечкин провел на льду 17 минут 26 секунд и результативными действиями не отметился.

"Вашингтон" сравнял счет в серии - 3-3. Седьмой поединок состоится 9 мая на площадке "Кэпиталз".

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Шестой матч

"Питтсбург" - "Вашингтон" - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Наши: Малкин (18:00/2/1) - Овечкин (17:26/3/-1), Кузнецов (18:24/1/0), Орлов (18:06/2/1).

Счет в серии: 3-3 (3:2, 6:2, 2:3 ОТ, 3:2, 2:4).