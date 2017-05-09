Очки Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Питтсбург", Малкин забил гол

"Вашингтон" на выезде обыграл "Питтсбург" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 5:2. "Кэпиталз" вели в счете 5:0, после чего позволили сопернику забросить две шайбы. Дублем в этой встрече отметился нападающий гостей Андре Бураковски, еще по голу забили Ти Джей Оши, Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон. В составе "Пингвинз" шайбы забросили Джейк Гюнтцель и Евгений Малкин, который провел на площадке 18 минут.
Две результативные передачи в этом поединке на свой счет записал форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который отыграл 18 минут 24 секунды. Еще одну - защитник Дмитрий Орлов, отыгравший 18 минут 6 секунд. Александр Овечкин провел на льду 17 минут 26 секунд и результативными действиями не отметился.
"Вашингтон" сравнял счет в серии - 3-3. Седьмой поединок состоится 11 мая на площадке "Кэпиталз".
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Шестой матч
"Питтсбург" - "Вашингтон" - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Голы: Оши - 4 (бол., КУЗНЕЦОВ, Бэкстрем), 12:41 - 0:1. Бураковски - 2, 26:36 - 0:2. Бэкстрем - 6 (Оши, ОРЛОВ), 40:16 - 0:3. Карлсон - 2 (бол., Нисканен, КУЗНЕЦОВ), 51:17 - 0:4. Бураковски - 3, 52:29 - 0:5. Гюнтцель - 9 (Кросби), 56:38 - 1:5. МАЛКИН - 5 (Шири, Дюмулин), 57:30 - 2:5.
Вратари: Флери - Холтби.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 18 (3+6+9) - 26 (11+5+10).
Наши: Малкин (18:00/2/1) - Овечкин (17:26/3/-1), Кузнецов (18:24/1/0), Орлов (18:06/2/1).
Питтсбург. PPG Paints Arena.
Счет в серии: 3-3 (3:2, 6:2, 2:3 ОТ, 3:2, 2:4).
mikha1
Посмотрел на стату ХБК в этом матче -на троих 1 бросок в створ (у Кессела), 1 силовой (Бонино), 4 блок-шота и 2 перехвата (у Бонино). У 3-го звена Вашингтона -5 бросков, 8 силовых и 4 блок-шота. Конечно, Хагелин еще не до конца готов видимо, но ХБК сегодня просто съели.
08:46
MAPKJIAP
Нашему тренерскому штабу обязательно нужно взять на заметку этот прием - Сашу в третье или четвертое звено. Силовик. Возможно лучший в мире силовик, но не игрок первого-второго звена._____ Этот прием я предлагал в прошлом году, но в этом году Саша не проходит в состав сборной, есть более сильные, молодые и голодные напы... Овечкина в штаб сборной, чтобы пинков давал перед выходом на лед=)
08:38
mikha1
$n10nep$ ___ Ну вообще-то Кессел в этом плей-офф очень неплохо играл. В 5-м матче даже гол забил в большинстве. Крайне полезен был. Но сегодня его не было видно, как и практически весь Питтсбург. У Вашиков первое звено стало быстрее, за счет перевода Бураковски. А Фил с 3-им звеном попал под прессинг 3-его звена Вашингтона и пропал.
08:31
$n10nep$
mikha1 Если кто не заметил- Салливан опустил Кессела в третье звено и вернул ХБК. Похоже для нейтрализации 3-го звена с Ови. По факту получилось, что разменяли Овечкина на Кессела. Но первые две звена Пенс от этого ослабели и Пингвины получили по полной. В 7-ой игре Кессела вернут обратно (т.к. сегодня был полный мрак) и 3-е звено Вашиков опять забьет. 08:07 ========================================================== А кого там нейтрализовывать? Просто Салливан почуял неладное после пятой игры и решил сделать перемены. Но то что стреляло в том году - в это заклинило.
08:24
RusSuck
Кросби не тащит по известной объективной причине и Питтсбурга нет!)) О роли личности в истории!)) Малкин ноль, не способный заменить Сида, и по сути ничего кроме одного плова за 10 лет за карьеру не показавший.)) С Кастеровой у него лучше получается, под юбкой, чем с мужиками в хоккей!)) Мямля!)) Плюс Флери мышелов!)) Отсутствие основного вратаря сказывается ощутимо!) У Вашиков лучшие как и в прошлой игре Бураковски-Бэкстрем-Оши, плюс Холтби!)) Пустострел не виден и не слышен, на заднем плане, что хорошо для Вашингтона.)) Если не способен как лидер привести свою команду к Кубку, то катайся туристом в 3-м звене, не мешайся, глядишь и шейку под медальку подставишь по итогу!)) В целом матч посредственного уровня, по сравнению с парой Э-А вообще отстой, даже переключал на Чехию-Финляндию, там и то было интереснее.))
08:23
Werewolf
Посмотрел первый период и пошел спать - скучно, пингвины не хотели играть. При первом большинстве закатились в зону, стали и начали друг другу пасовать. Забыли что еще бросать нужно )))) А на счет вашиков я давно говорил - возьмут кубок когда избавятся от Саши. Избавились в третье звено и сразу первое играть начало )))) А так-то да - Овечкин лучший игрок в мире. Только вот не знают куда его пристроить в команде чтобы не мешался под ногами )))) Бурак, Кузя и Оши подведут его шею под медальку, в смысле ручонки под кубок ))) Один из трех в команде, кто закончил с отрицательным показателем полезности.......Нашему тренерскому штабу обязательно нужно взять на заметку этот прием - Сашу в третье или четвертое звено. Силовик. Возможно лучший в мире силовик, но не игрок первого-второго звена. Цветок долго не выдержал, как и всегда. После плова его нужно умолять отказаться от запрета на обмен ))))) В казино его отправлять гамать))))) Всех адекватных болел вашиков с победой ))))
08:17
mikha1
Если кто не заметил- Салливан опустил Кессела в третье звено и вернул ХБК. Похоже для нейтрализации 3-го звена с Ови. По факту получилось, что разменяли Овечкина на Кессела. Но первые две звена Пенс от этого ослабели и Пингвины получили по полной. В 7-ой игре Кессела вернут обратно (т.к. сегодня был полный мрак) и 3-е звено Вашиков опять забьет.
08:07
Ефстигней
И если в седьмом матче Кэпсы будут играть так-же (хотя они всю серию показывают нечто подобное, но сегодня было нечто!!!), то Птицам ничего не светит... После победы в серии, думаю ни у кого не останется сомнений в том, кто станет обладателем КС 2017.
08:01
= Даль =
$n10nep$ = Даль = ============================== В Пустота не надо пасовать)) И не Юха деревянный, а вполне себе приличный Андрэ.============тем более))
07:52
Ефстигней
Согласен с графом по поводу АО... Я тоже персонально болею за Санька. А по матчу, скажу - давно не видел такого урагана от Вашей... Это что-то с чем-то!!! И если бы не ошибка Оши, - быть бы сухарю.
07:52
$n10nep$
= Даль = ============================== В Пустота не надо пасовать)) И не Юха деревянный, а вполне себе приличный Андрэ.
07:50
= Даль =
Дело не в партнерах, это сам Великий стал плохой. Вот и спустили в 3 звено. Чтоб не мешал.) Печально, но факт.
07:46
Электросталец
а где птичкин волчок?
07:45
= Даль =
Эллеру и Овечкину бы нормального партнера ==== Вот ты смешной. третье звено потому и третье, что там мешки с шайбами играют. Уилсон,Бигл,Эллер,Конноли,Винник, выбор большой. если к Овечкину переведут Бекстрема, и дадут больше времени то звено станет первым. Матч не смотрел, но судя по стате Овечкин снова простоял свои 15-17 минут в ЛКВ. Бекс походу задолбался пасовать в Пустоту и поднял деревянного Юху к себе в 1 звено. С ним толку больше.
07:40
$n10nep$
Монте-Кристо(Мститель) . ============================================= Ну я можно сказать и имел в виду боление. Просто жаль, когда не видишь кумира в расцвете. Так обычно всегда бывает и в жизни. Получаешь вожделенное тогда, когда уже не надо. Появилась возможность смотреть Овечкина, а он уже не тот. Сам жалею, что тогда его матчи не смотрел. Смотрел лишь тогда, когда он уже сбавил.
07:33
Свинству Бой!
И да. Всех поздравляю с нашим Великим праздником с Днем Победы! Ураааааааааааааааа. Это мой самый любимый праздник в календаре.
07:29
Монте-Кристо(Мститель) .
$n10nep$ ............... А кто восхищается игрой Овечкина ? Я просто за него болею. С тех пор, когда он забивал по 65 голов. В данном сезоне Овечкин меня восхитил лишь дважды, когда сделал первый хек-трик. Было это 24 ноября. А второй раз, когда набрал тысячное очко и сделал дубль в матче с Питтсбургом. И было это 12 января. И даже второй хек-трик в сезоне меня не порадовал сильно. Все голы были забиты в большинстве со своей точки. А я тогда ждал его гол в равных составах. Хотя еще в прошлом сезоне меня Овечкин восхищал часто. Тогда он на голову был лучше остальных в команде. Сейчас уже такого нет. Но разве всегда болеют за лучших ? Это проституция какая-то. Менять ежегодно кумиров. Я за Мальцева болел до последнего его выхода на лед. А в последние два сезона Саша уже не был лучшим даже в своей команде. Также буду болеть и за Овечкина до последнего. Пускай путаны кумиров меняют. А об Овечкине пишу, так как его игра интересует миллионы россиян.
07:28
Свинству Бой!
Мдаааа. Довольно неожиданно если честно. Как серия-то закрутилась. А ведь казалось, что перелетные Пингвины Гумбольдта сомнут Столичных. Молодцы. Наработали на победу в решающем матче. Буду чуть больше болеть в нем теперь за Вашиков.
07:27
сансаныч9
Мачт не сарел, но, видимоо, круто насували Малкиным и в "долларах". Побьются за выход в дальнейшую пульку? Вряд ли, но шоу будет, что надо тчк
07:19
$n10nep$
Монте-Кристо(Мститель) . ================================================ Не в те времена ты начал смотреть матчи Вашингтона. Надо было смотреть, когда Саня по 65 за сезон забивал. Тогда трудно даже представить себе тон твоих отчетов и восхищение Сашиной игрой. Восхищаться сегодняшним Овечкиным может либо мазохист, либо рьяный фанат. Саша сейчас не играет ,а мучается.
07:05
Монте-Кристо(Мститель) .
Кстати, Кузнецов сказал после пятой игры, что Овечкин сегодня забьет дважды. Женя угадал, партнер Бэкстрема и Оши забил два гола. Только Кузнецов не учел, что там уже играет Бураковски. А сделать дубль в плей-офф, имея партнерами Эллера, а особенно Уилсона, практически невозможно. Там и один гол - подвиг. А сегодня Саня опять старался играть на партнеров. Зачем ? Если у него лучше получается другое. Врываться в зону соперника и бросать. Кстати, в стиле Овечкина сегодня забросил Бэкстрем. Один забивает на месте Овечкина, другой в стиле Овечкина, а сам Овечкин не забивает. Досадно.
06:52
Монте-Кристо(Мститель) .
Весёлый© .............. Сегодня Овечкин сыграл больше, чем Оши и Бураковски. И только Юханссон и Бэкстрем сыграли больше Овечкина на 2 минуты среди нападающих. Время Овечкина 17:26. На минуту ниже нормы. Правда 5:15 в большинстве. Пятое время среди 11 нападающих в команде. Обычно было третье.
06:34
Гинер все продал, но уже дороже
$n10nep$ Фанатам Питтсбурга остается написать, что ПП выиграет легко в седьмом матче)) ============== А в это время в автобусе (или в самолете) ухмыляется Джастин Уильямс
06:33
Гинер все продал, но уже дороже
Бу-га-гашечки! Так кто тут давеча с пеной у рта заявлял, что 6-й матч "Птицбург" 100% выиграет?
06:27
Весёлый©
Но в последнем матче Сане снова дадут играть много (а иначе нельзя), ну и результат немного предсказуем.
06:23
Весёлый©
n10nep ___ Если там немного глянуть, то рецепт оказался прост до безобразия - сокращение игрового времени Овечкина. Аксиома Тарасенко в действии, "при стремлении игрового времени снайпера русского происхождения к 15 минутам, его продуктивность повышается соразмерно сокращению". (тому, кстати, давали больше 20 минут в плове, ну и видим результат, "слишком много хоккея")
06:19
Упёртый русский
Только Флери перестал тащить, и ПП вернулся на грешную землю. Сразу и эффективность упала, и кол- во бросков бросилось в глаза. А реально то дело на 80 процентов в игре одного только парня! Так что Марио не домолился вчера, видимо. А теперь в наказание - потревоженный и раздутый пукан... Вот так то оно бывает.;)
06:18
Якут Хан
Я тоже его читаю)) Ему не писать нельзя))
06:13
redgy
Однако учитывая нефарт ВК и их реализацию моментов, шансы у ПП больше в седьмом.. 55 на 45.. надеюсь ошибиться..
06:10
Монте-Кристо(Мститель) .
Еще в начале серии с Торонто писал, что Бураковски один хорошо играет в третьем звене, но партнеры слабоваты. В начале серии с Питтсбургом написал, что Бураковски надо поднимать в одно из первых двух звеньев. Что ему нечего делать в третьем. Он сам создает себе моменты, а партнеры никакие. И вот его подняли. И парень заблистал. И у Питтсбурга против него нет противоядия. Ибо, кроме Бураковски хороши и его партнеры, а также игроки второго звена. Да и Овечкин в третьем их напрягает. Правда сил у Сани хватило только на первый период.
06:09