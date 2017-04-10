Очки Кучерова и Наместникова помогли "Тампе" обыграть "Баффало"

"Тампа" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своей площадке "Баффало" - 4:2. В составе "Лайтнинг" по результативной передаче сделали нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников. Голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28. Защитник гостей Дмитрий Куликов провел на льду 23 минуты 11 секунд. Кучеров завершил этот сезон, набрав 85 (40+45) очков в 74 матчах. На счету Наместникова 28 (10+18) очков.

В еще одном поединке "Айлендерс" одержал победу над "Оттавой" - 4:2. Кроме того, "Детройт" переиграл "Нью-Джерси" - 4:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Баффало" - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Каррье - 5 (Нюландер, Богосян), 13:56 - 0:1. Пойнт - 17 (Хедман, Дотчин), 25:59 - 1:1. Коберн - 5 (мен., НАМЕСТНИКОВ, Киллорн), 32:20 - 2:1. Кейн - 28 (Джионта, Р. О`Райлли), 51:17 - 2:2. Пойнт - 18 (КУЧЕРОВ, Строльман), 58:36 - 3:2. Хедман - 16 (п.в., Строльман, Пойнт), 59:59 - 4:2.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Улльмарк (58:43 - 59:59).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 37 (13+14+10) - 28 (7+5+16).

Наши: Кучеров (17:21/3/2), Наместников (17:35/3/-1) - Куликов (23:11/2/-2).

Тампа. Amalie Arena.

"Айлендерс" - "Оттава" - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Лэдд - 23 (Кин, Бойчак), 3:23 - 1:0. Ли - 34 (Бэйли, Нельсон), 28:17 - 2:0. Нельсон - 20 (Пелеч, Мэйфилд), 33:52 - 3:0. Райан - 13 (Дзингел), 38:54 - 3:1. Пажо - 12 (Бэрроуз, Нил), 42:34 - 3:2. Чимера - 20 (п.в., Нельсон, Ледди), 58:52 - 4:2.

Вратари: Грайсс - Кондон (58:25 - 58:52).

Штраф: 6 - 0.

Броски: 21 (7+8+6) - 34 (14+11+9).

Нью-Йорк. Barclays Center.

"Детройт" - "Нью-Джерси" - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Шихан - 1 (Нильсен, Хелм), 7:09 - 1:0. Татар - 25 (Нюквист, Зеттерберг), 11:19 - 2:0. Зеттерберг - 17 (Нюквист), 30:18 - 3:0. Мур - 12 (Юсефсон, Каммаллери), 41:15 - 3:1. Шихан - 2 (бол., Нильсен, Ларкин), 57:27 - 4:1.

Вратари: Ховард - Шнайдер.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 35 (17+7+11) - 25 (5+11+9).

Детройт. Joe Louis Arena.