Очки Дадонова и Киселевича не спасли "Флориду" от поражения в матче с "Чикаго"

"Чикаго" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету Эрика Густафссона.

Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов и защитник Богдан Киселевич сделали по результативной передаче. Форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов не набрал очков в этой игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Чикаго" - 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Голы: Хоффман - 11 (бол., Яндл, Юбердо), 5:48 - 1:0. Маккэн - 3 (Сивиур, Киселевич), 13:40 - 2:0. Кемпф - 3 (Кахун, Форслинг), 20:49 - 2:1. Кейн - 13 (Саад, Форслинг), 25:34 - 2:2. Экблад - 4 (Хоффман, Дадонов), 28:08 - 3:2. Ватрано - 7 (Юбердо, Бьюгстад), 31:30 - 4:2. Фортин - 3 (мен.), 49:52 - 4:3. Дебринкэт - 10 (Саад, Кейн), 59:58 - 4:4. Густафссон - 3 (Шмолц , Кемпф), 62:32 - 4:5.

Вратари: Раймер - Уорд (58:09 - 59:58).

Штраф: 9 - 11.

Броски: 38 (16+18+4+0) - 41 (9+10+18+4).

Наши: Дадонов (19.29/3/-1), Киселевич (15.52/1/0) - Анисимов (15.26/3/-1).

25 ноября. Майами. BB&T Center.