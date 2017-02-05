Очки Анисимова и Панарина помогли "Чикаго" переиграть "Даллас"

"Чикаго" переиграл в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан форвард "Блэкхокс" Патрик Кейн, ставший автором гола. Российский нападающий гостей Артем Анисимов отметился двумя результативными передачами, его соотечественник и одноклубник Артемий Панарин – одной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Чикаго" – 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

Голы: Факса – 8 (Шор, Хэмьюс), 20:08 – 1:0. Хартман – 12 (Киро, Хосса), 26:20 – 1:1. Форслинг – 2 (Сибрук, Крюгер), 28:34 – 1:2. Джей. Бенн – 16 (Икин, Клингберг), 40:40 – 2:2. Сегин – 19, 49:24 – 3:2. Кейн – 17 (АНИСИМОВ), 49:59 – 3:3. ван Римсдайк – 2 (АНИСИМОВ, ПАНАРИН), 55:57 – 3:4. Тэйвз – 10 (бол., п.в., Хосса, Кит), 59:59 – 3:5.

Вратари: Лехтонен (59:34 – 59:59) – Кроуфорд.

Штраф: 9 – 11.

Броски: 34 (10+12+12) – 36 (11+17+8).

Наши: – – Анисимов (17:30/2/0), Панарин (15:36/0/0).

Даллас. American Airlines Center.

"Нэшвилл" – "Детройт" – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Грин – 10 (Зеттерберг, Манта), 18:30 – 0:1.

Вратари: Ринне (57:29) – Мразек.

Штраф: 14 – 8.

Броски: 42 (9+16+17) – 19 (8+7+4).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.