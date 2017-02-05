Очки Анисимова и Панарина помогли "Чикаго" переиграть "Даллас"

"Чикаго" переиграл в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан форвард "Блэкхокс" Патрик Кейн, ставший автором гола. Российский нападающий гостей Артем Анисимов отметился двумя результативными передачами, его соотечественник и одноклубник Артемий Панарин – одной.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" – "Чикаго" – 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
Голы: Факса – 8 (Шор, Хэмьюс), 20:08 – 1:0. Хартман – 12 (Киро, Хосса), 26:20 – 1:1. Форслинг – 2 (Сибрук, Крюгер), 28:34 – 1:2. Джей. Бенн – 16 (Икин, Клингберг), 40:40 – 2:2. Сегин – 19, 49:24 – 3:2. Кейн – 17 (АНИСИМОВ), 49:59 – 3:3. ван Римсдайк – 2 (АНИСИМОВ, ПАНАРИН), 55:57 – 3:4. Тэйвз – 10 (бол., п.в., Хосса, Кит), 59:59 – 3:5.
Вратари: Лехтонен (59:34 – 59:59) – Кроуфорд.
Штраф: 9 – 11.
Броски: 34 (10+12+12) – 36 (11+17+8).
Наши: – – Анисимов (17:30/2/0), Панарин (15:36/0/0).
Даллас. American Airlines Center.
"Нэшвилл" – "Детройт" – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Грин – 10 (Зеттерберг, Манта), 18:30 – 0:1.
Вратари: Ринне (57:29) – Мразек.
Штраф: 14 – 8.
Броски: 42 (9+16+17) – 19 (8+7+4).
Нэшвилл. Bridgestone Arena.