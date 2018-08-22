Обвиняемый в домогательствах ассистент генменеджера "Оттавы" ушел в отставку

Ассистент генменеджера "Оттавы" Рэнди Ли принял решение уйти в отставку после обвинений в домогательствах, сообщает The Score. Ли обвинен в домогательствах второй степени по отношению к 19-летнему водителю из Баффало.

– Дисквалификация дала мне возможность проводить с семьей больше времени, чем когда-либо прежде, – сказал Ли. – В последние 23 года моя семья была на втором плане после карьеры. Теперь я хочу, чтобы она вышла на первый. В то же время я должен думать о своих обязательствах перед командой. Им нужен помощник генменеджера, который полностью сосредоточиться на сезоне. Пока идет суд, я не могу этим заниматься. По этой причине я решил уйти в отставку.

Отмечается, что инцидент произошел перед драфт-тестами в Баффало в начале июня. На первом слушании в суде, которое состоялось 4 июля, он не признал себя виновным. Новое слушание по делу состоится 13 сентября.