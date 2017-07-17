Обладатель Кубка Стэнли Кэмпбелл завершил карьеру после 17 лет в НХЛ

"Чикаго" на своем официальном сайте сообщил о том, что защитник Брайан Кэмпбелл принял решение о завершении карьеры. Игрок обороны выступал в НХЛ на протяжении 17 сезонов.

Отмечается, что 38-летний Кэмпбелл станет работать в отделе деловых операций "Блэкхокс".

Защитник стал обладателем Кубка Стэнли в 2010 году вместе с "Чикаго", за который выступал с 2008 по 2011 год, а также в сезоне-2016/17.

Также в НХЛ он выступал за "Баффало" (1999 - 2008), "Сан-Хосе" (2008) и "Флориду" (2011 - 2016). На счету Кэмпбелла в Национальной хоккейной лиге 1082 матча, в которых он набрал 504 очка (87+417).