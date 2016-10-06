Обама принял "Питтсбург" Малкина в Белом доме

Президент США Барак Обама в Белом доме встретился с хоккеистами "Питтсбурга". На традиционной встрече с действующими обладателями Кубка Стэнли присутствовал форвард "Пингвинз" и сборной России Евгений Малкин. В минувшем сезоне "Питтсбург Пингвинз" в 4-й раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финале плей-офф НХЛ команда Майка Салливана обыграла "Сан-Хосе" (4:2).

– Эта встреча – прекрасное завершение моего президентского срока, – приводит AP слова Обамы. – В первый год вы выиграли Кубок Стэнли и были здесь, а теперь вернулись в последний год моего президентства. С тех пор многое изменилось. Еще в 2009 году цвет моих волос походил на цвет шайбы, а не льда.