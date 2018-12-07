Нюландер в первом матче сезона был снят с игры в третьем периоде

Шведский нападающий "Торонто" Вильям Нюландер не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (4:5 ОТ). Последние 10 минут третьего периода Нюландер провел на скамейке запасных. До этого он отыграл 12 минут 29 секунд.

Напомним, что это был первый матч Нюландера после перерыва. Он пропустил 28 игр сезона из-за контрактных разногласий. 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и тренировался с молодежным составом шведского клуба АИК.

Если бы он не нашел клуб до 1 декабря, то пропустил бы сезон в НХЛ.