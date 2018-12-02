Нюландер подписал шестилетний контракт с "Торонто" на 45 миллионов долларов

"Торонто" объявил о подписании контракта с нападающим Вильямом Нюландером. Новое соглашение рассчитано на 6 лет.

22-летний игрок по новому контракту получит 44,7 миллиона долларов. В первый год его зарплата составит 10,2 миллиона, в последующие - 6,9.

Нюландер выступает за "Торонто" с 2015 года. За три сезона он провел 185 матчей, в которых набрал 135 (48+87) очков.

В этом сезоне швед не провел ни одной игры. Он находился в статусе ограниченно свободного агента и рисковал пропустить остаток чемпионата, если бы не согласился на условия "Мэйпл Ливз".