Нюландер близок к подписанию контракта с "Торонто"

Нападающий Вильям Нюландер может подписать контракт с "Торонто". Об этом сообщил журналист Марк Савар. Ранее сообщалось, что швед не играет за "Торонто", поскольку не может договориться об условиях нового контракта.

– Слышал, что "Торонто" и Нюландер близки к заключению контракта на 6,9 миллиона. Срок – один год. Это произойдет до дедлайна 1 декабря. Мой источник остается анонимным, – написал Савар в Твиттере.

Добавим, что если Нюландера не подпишет новый контракт с "Торонто" до 1 декабря, то он не сможет играть в НХЛ в нынешнем сезоне, а летом станет неограниченно свободным агентом.