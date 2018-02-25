"Нью-Джерси" вывел из обращения номер Элиаша

"Нью-Джерси" ывел из обращения игровой номер нападающего Патрика Элиаша. Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата с "Айлендерс".

Элиаш провел 1240 матчей за 20 сезонов в НХЛ (все за "Девилз") и набрал в них 1025 (408+617) очков. Он занимает первое место в истории клуба по заброшенным шайбам, голевым передачам и набранным очкам. На его счету также 162 игры в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, в которых он заработал 125 (45+80) баллов. Нападающий два раза завоевывал Кубок Стэнли (2000 и 2003).