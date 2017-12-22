"Нью-Джерси" выиграл у "Рейнджерс", Бучневич сделал голевую передачу

"Нью-Джерси" по буллитам обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третья подряд победа "Девилз".

Российский нападающий гостей Павел Бучневич сыграл 13 минут и сделал голевую передачу.

"Нью-Джерси" идет на 2-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Рейнджерс" - на 6-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Рейнджерс" - 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мур - 4 (Хишир, Палмиери), 7:22 - 1:0. Веси - 7 (Кэри, Деарне), 9:55 - 1:1. Холден - 2 (Крайдер, БУЧНЕВИЧ), 11:59 - 1:2. Коулман - 5 (мен., Сантини), 36:24 - 2:2. Хэйс - 9 (Смит, Цуккарелло-Осен), 41:48 - 2:3. Бойл - 9 (бол., Холл, Палмиери), 51:54 - 3:3.

Победный буллит: Бойл.

Вратари: Шнайдер - Лундквист.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 48 (15+23+8+2) - 28 (10+8+6+4).

Наши: - - Бучневич (13:19/1/0).

22 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.