"Нью-Джерси" выбрал Зайцева, "Сан-Хосе" - Чеховича на драфте НХЛ-2017

В седьмом раунде драфта НХЛ-2017 "Нью-Джерси" под 205-м общим номером задрафтовал российского защитника Егора Зайцева. 19-летний игрок московского "Динамо" в прошедшем сезоне провел 19 матчей в КХЛ, набрав 1 (0+1) очко. Также на его счету 24 игры в ВХЛ (6 (2+4) очка) и две – в МХЛ.

"Сан-Хосе" выбрал российского нападающего Ивана Чеховича под 212-м номером. Форвард является бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2017 года. В прошедшем сезоне он выступал в QMJHL и набрал 59 (26+33) очков в 60 матчах.