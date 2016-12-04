"Нью-Джерси" в овертайме победил "Нэшвилл", отыгравшись со счета 1:4

"Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме одержал гостевую победу над "Нэшвиллом" - 5:4. Отметим, что "Девилз" уступали со счетом 1:4. Дубль, в том числе победная шайба, на счету Майка Каммалери.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Нью-Джерси" - 4:5 ОТ (2:1, 2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Фиала - 4 (Ирвин, Рибейро), 16:14 - 1:0. Холл - 6 (Куинси), 17:31 - 1:1. Суббан - 6 (Уилсон), 19:20 - 2:1. Фиала - 5 (К. Смит, Рибейро), 26:02 - 3:1. Йоси - 3 (Экхольм, Ярнкрок), 34:31 - 4:1. Каммаллери - 8 (Грин), 40:25 - 4:2. Грин - 3 (Фиддлер, Лаппин), 40:55 - 4:3. Хенрик - 5 (бол., Зэйджак, Холл), 52:37 - 4:4. Каммаллери - 9 (Холл), 64:42 - 4:5.

Вратари: Ринне - Кинкейд.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 42 (11+15+13+3) - 22 (12+5+4+1).

Наши: - - Калинин.

3 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.