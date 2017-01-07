"Нью-Джерси" уступил "Торонто", "Колорадо" в овертайме обыграл "Айлендерс"

"Нью-Джерси" на своем льду потерпел поражение от "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В другой встрече "Колорадо" в овертайме нанес поражение "Айлендерс".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Торонто" - 2:4 (0:4, 0:0, 2:0)

Голы: Кадри - 15 (бол., Бозак, ван Римсдайк), 9:26 - 0:1. Браун - 9 (мен.), 13:17 - 0:2. Мэттьюс - 21 (бол., Хаймэн, Гардинер), 14:40 - 0:3. Бозак - 8 (бол., ван Римсдайк, Кадри), 15:15 - 0:4. Паренто - 12 (Хенрик, Сиверсон), 56:36 - 1:4. Меррилл - 1 (Вуд, Смит-Пелли), 57:31 - 2:4.

Вратари: Шнайдер (Кинкейд, 14:40, 57:53 - 59:30, 59:43) - Андерсен.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 32 (7+11+14) - 14 (9+5+0).

Наши: Калинин (12:54/1/-1) - Зайцев (25:46/1/1), Сошников (12:41/0/0).

7 января. Нью-Джерси. "Пруденшал-центр".

"Колорадо" - "Айлендерс" - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ландескуг - 7 (Рантанен, Маккиннон), 6:06 - 1:0. Бойчак - 5 (бол., Ледди, Стром), 37:34 - 1:1. Маккиннон - 10 (бол., Игинла, Бэрри), 64:43 - 2:1.

Нереализованный буллит: Нието (14:16, "Колорадо").

Вратари: Пикар - Грайсс.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 39 (12+11+11+5) - 36 (9+15+11+1).

Наши: Задоров (18:24/1/1), Тютин (24:13/0/0) - Кулемин (14:25/3/0).

7 января. Денвер. "Пепси Центр".