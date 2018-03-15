"Нью-Джерси" разгромил "Вегас"

"Нью-Джерси" на выезде переиграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:3). Это первое поражение "Голен Найтс" после трех подряд побед.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Нью-Джерси" - 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)

Голы: Коулман - 8 (мен., Гиббонс), 6:23 - 0:1. Хишир - 15 (Сиверсон, Ватанен), 8:10 - 0:2. Зэйджак - 11 (Грабнер, Батчер), 21:55 - 0:3. Ноесен - 11 (Грин), 22:31 - 0:4. Хаула - 26 (бол., Миллер, Шмидт), 31:08 - 1:4. Миллер - 9, 38:55 - 2:4. Коулман - 9, 42:04 - 2:5. Грабнер - 26 (Хишир, Гиббонс), 47:02 - 2:6. Палмиери - 19 (бол., Марун, Холл), 50:21 - 2:7. Холл - 31 (Бойл), 54:31 - 2:8. Хаула - 27 (бол., Перрон, Татар), 59:32 - 3:8.

Вратари: Флери (Лагас, 22:31) - Кинкейд.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 42 (13+17+12) - 28 (7+12+9).

15 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.