"Нью-Джерси" прервал серию поражений, обыграв "Оттаву"

"Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл "Оттаву" (5:2). Победную шайбу забросил Тэйлор Холл, который в этой встрече набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи. "Дэвилз" прервал трехматчевую серию поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Оттава" - 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

Голы: Заха - 5 (мен., Бойл), 2:03 - 1:0. Палмиери - 18 (Холл, Хишир), 10:54 - 2:0. Дюшен - 13 (бол., Стоун, Шабо), 22:20 - 2:1. Холл - 10 (бол., Палмиери), 24:07 - 3:1. Холл - 11 (Палмиери), 25:19 - 4:1. Дюшен - 14 (Райан, Ярош), 31:53 - 4:2. Хишир - 9 (Холл, Батчер), 38:58 - 5:2.

Вратари: Кинкейд - Андерсон (31:37 - 31:53Маккенна, 40:00).

Штраф: 22 - 18.

Броски: 32 (11+14+7) - 27 (7+14+6).

22 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.