"Нью-Джерси" прервал победную серию "Нэшвилла"

"Нэшвилл" на своем льду по буллитам проиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). До сегодняшнего дня "Предаторз" не проигрывали в течение 10 встреч.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Нью-Джерси" - 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Экхольм - 10, 1:17 - 1:0. Ватанен - 4 (Вуд, Батчер), 7:13 - 1:1. Бойл - 13 (Сиверсон, Марун), 31:24 - 1:2. Джохансен - 11 (Эллис, Йоси), 58:54 - 2:2.
Победный буллит: Бойл.
Вратари: Сарос (57:51 - 58:54) - Кинкейд.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 36 (5+12+14+5) - 27 (10+8+7+2).
Наши: Емелин (12:32/0/-1) - -.
11 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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gibson
"невероятно, просто" Вот так надо было:-) Или "просто невероятно":)
10:23
Sправедливый
gibson, Что то, пока, "не слушаются" наших форумчан "дьяволы"? ))) Не хотят, как им велено, отдавать путёвку в плей-офф... P.S. Ты хотел написать "это невероятно И НЕ просто", наверное? )))
09:27
gibson
Нью-Джерси молодцы. Вырвать такую победу в логове хищников это невероятно просто, тем более прервать их победную серию из 10 матчей. Ну, посмотрим на какие подвиги еще хватит дьяволов:-)
07:25