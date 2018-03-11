"Нью-Джерси" прервал победную серию "Нэшвилла"

"Нэшвилл" на своем льду по буллитам проиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). До сегодняшнего дня "Предаторз" не проигрывали в течение 10 встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Нью-Джерси" - 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Экхольм - 10, 1:17 - 1:0. Ватанен - 4 (Вуд, Батчер), 7:13 - 1:1. Бойл - 13 (Сиверсон, Марун), 31:24 - 1:2. Джохансен - 11 (Эллис, Йоси), 58:54 - 2:2.

Победный буллит: Бойл.

Вратари: Сарос (57:51 - 58:54) - Кинкейд.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (5+12+14+5) - 27 (10+8+7+2).

Наши: Емелин (12:32/0/-1) - -.

11 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.