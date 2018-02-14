"Нью-Джерси" прервал победную серию "Филадельфии", "Детройт" обыграл "Анахайм"

"Филадельфия" на своем льду по буллитам проиграла "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 Б). Это первое поражение "Флайерз" после серии из четырех побед и первая победа "Девилз" после четырех поражений кряду.

В другой встрече "Детройт" выиграл у "Анахайма" (2:1), одержав вторую победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Нью-Джерси" - 4:5 Б (1:0, 3:3, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Конекны - 14 (Жиру, Гостисбеер), 1:54 - 1:0. Холл - 22 (Ватанен), 24:06 - 1:1. Лотон - 9 (Раффль, Макдональд), 24:49 - 2:1. Гудас - 2 (Филппула, Уис), 30:36 - 3:1. Мур - 7 (Зэйджак, Братт), 33:17 - 3:2. Жиру - 19 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 35:59 - 4:2. Хишир - 10 (Братт), 36:09 - 4:3. Холл - 23 (Хишир, Зэйджак), 58:39 - 4:4.

Победный буллит: Стэффорд.

Вратари: Нойвирт - Кинкейд (58:31 - 58:39).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 35 (13+13+7+2) - 36 (9+12+12+3).

Наши: Проворов (25:19/4/-2) - -.

Филадельфия. Wells Fargo Center.

"Детройт" - "Анахайм" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Ларкин - 9, 13:32 - 1:0. Нильсен - 13 (Манта, Грин), 35:37 - 2:0. Хенрик - 17 (Бекса, Ракелль), 56:06 - 2:1.

Вратари: Ховард - Гибсон (58:59).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 16 (5+8+3) - 33 (16+5+12).

Детройт. Little Caesars Arena.