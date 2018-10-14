"Нью-Джерси" победил "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Дублем отметился нападающий Кайл Палмиери, победную шайбу забросил форвард Жан-Себастьян Ди.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Джерси Дэвилз" (Нью-Джерси) - "Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Голы: Павелски - 3 (Бернс, Кейн), 23:51 - 0:1. Палмиери - 5 (бол., Холл, Ватанен), 27:06 - 1:1. Майер - 3 (Кутюр, Хертл), 35:35 - 1:2. Палмиери - 6 (Грин, Сиверсон), 40:37 - 2:2. Ди - 2 (Мюллер, Холл), 43:25 - 3:2.
Вратари: Кинкейд - Джонс (58:16).
Штраф: 6 - 16.
Броски: 36 (9+9+18) - 39 (16+13+10).
14 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.