"Нью-Джерси" по буллитам проиграл "Анахайму", Якволев сделал передачу

"Анахайм" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:5 по буллитам. Нападающий "Дакс" Онджей Касе набрал в этой игре 3 (1+2) очка.

В составе "Дэвилз" защитник Егор Яковлев провел на льду 14 минут 13 секунд. Он записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Нью-Джерси" - 6:5 Б (3:3, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Палмиери - 15 (Яковлев), 1:38 - 0:1. Сильверберг - 8 (Мэнсон, Кольяно), 2:12 - 1:1. Шервуд - 3 (Роуни, Монтур), 2:47 - 2:1. Палмиери - 16 (Холл), 10:49 - 2:2. Сиверсон - 4 (бол., Юханссон, Братт), 13:08 - 2:3. Монтур - 4 (Каше, Гецлаф), 13:39 - 3:3. Сени - 2 (Братт), 29:00 - 3:4. Оберг - 10 (Каше, Гецлаф), 48:35 - 4:4. Каше - 5, 53:58 - 5:4. Юханссон - 6 (Хишир, Бойл), 59:02 - 5:5.

Победный буллит: Спронг.

Вратари: Миллер (13:36 - 13:39Гибсон, 47:13) - Шнайдер (57:57 - 59:02).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 38 (13+10+9+6) - 35 (15+10+9+1).

Наши: - - Яковлев (14.13/1/0).

10 декабря. Анахайм. Honda Center.