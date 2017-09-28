"Нью-Джерси" переиграл "Вашингтон" Овечкина

"Нью-Джерси" обыграл "Вашингтон" в предсезонном матче - 4:1. Александр Овечкин провел на площадке 16 минут 8 секунд. За это время россиянин успел провести два силовых приема и один бросок в створ ворот. Другой нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов за 15 минут 35 секунд дважды бросил в створ и один раз отметился силовым приемом. Защитник Дмитрий Орлов за 23 минуты 5 секунд отметился лишь одним броском в створ.

"Торонто" переиграл "Монреаль" - 4:2. На льду в составе "кленовых листьев" провел встречу российский нападающий Никита Сошников.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Вашингтон" - "Нью-Джерси" 1:4 (0:4, 1:0, 0:0)

Голы: Хишир, Бутчер, Хэйс, Стэффорд - Граовач.

"Монреаль" - "Торонто" 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Друэн, Шоу - Кэррик, Маринчин, Боргман, Джонсон.