"Нью-Джерси" одолел "Баффало" в овертайме

"Нью-Джерси" победил "Баффало" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Автором победного гола стал защитник "Дэвилз" Энди Грин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Нью-Джерси" – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Мулсон - 5 (бол., Окпосо, Р. О`Рилли), 10:34 - 1:0. Овитю - 1 (Холл, Зэйджак), 43:13 - 1:1. Грин - 2 (буллит), 60:29 - 1:2.

Вратари: Нильссон - Кинкейд.

Штраф: 12 - 4.

Броски: 26 (13+8+5+0) - 43 (13+11+18+1).

Наши: – – Калинин (10:40/0/0).

Баффало. KeyBank Center.