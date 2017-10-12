"Нью-Джерси" обыграл "Торонто" и одержал третью победу подряд

"Нью-Джерси" уверенно обыграл "Торонто" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе канадского клуба голевой передачей отметился защитник Никита Зайцев. Для россиянина это уже 5 (2+3) очков в сезоне.

У "Торонто" по шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк, Доминик Мур и Остон Мэттьюс. У "Дьяволов" дубль на счету Майлса Вуда и Павла Заха, также отличились Брайан Гиббонс и Блейк Коулман.

Зайцев провел на льду 21 минуту и 54 секунды, провел один силовой прием, четыре раза блокировал броски соперников и завершил встречу с показателем полезности "+1".

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Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Нью-Джерси" – 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)