"Нью-Джерси" обыграл "Каролину"

"Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Каролину" со счетом 2:0.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников провел на льду 13 минут 2 секунды, нанес три броска и заработал показатель полезности "–2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Каролина" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Заха – 6 (мен.), 39:24 – 1:0. Грин – 2 (п.в., Хишир, Заха), 59:27 – 2:0.

Вратари: Блэквуд – Макэлхинни (57:50 – 59:27).

Штраф: 12 – 8.

Броски: 30 (9+13+8) – 37 (13+13+11).

Вратари: Блэквуд – Макэлхинни (57:50 – 59:27)

Наши: – – Свечников (13.02/3/-2).

29 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center