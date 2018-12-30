"Нью-Джерси" обыграл "Каролину"

"Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Каролину" со счетом 2:0.
Российский нападающий гостей Андрей Свечников провел на льду 13 минут 2 секунды, нанес три броска и заработал показатель полезности "–2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Джерси" – "Каролина" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Заха – 6 (мен.), 39:24 – 1:0. Грин – 2 (п.в., Хишир, Заха), 59:27 – 2:0.
Вратари: Блэквуд – Макэлхинни (57:50 – 59:27).
Штраф: 12 – 8.
Броски: 30 (9+13+8) – 37 (13+13+11).
Вратари: Блэквуд – Макэлхинни (57:50 – 59:27)
Наши: – – Свечников (13.02/3/-2).
29 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center
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