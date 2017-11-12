"Нью-Джерси" обыграл "Флориду" и прервал серию поражений

"Нью-Джерси" на своем льду обыграл "Флориду" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дэвилз" прервали серию поражений из четырех матчей подряд.

Форвард "Пантерз" Евгений Дадонов провел на льду 20 минут, за которые нанес всего один бросок и заработал двухминутное удаление.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Флорида" – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Сиверсон - 2 (Хэйс), 5:59 - 1:0. Палмиери - 4 (бол., Батчер, Хишир), 24:58 - 2:0. Бьюгстад - 3 (Матесон), 27:20 - 2:1.

Вратари: Шнайдер - Раймер (58:21).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 21 (5+12+4) - 33 (7+9+17).

Наши: - - Дадонов (21:03/1/0).

12 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.