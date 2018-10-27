"Нью-Джерси" обыграл "Флориду", Дадонов заработал одно очко

"Нью-Джерси" выиграл у "Флориды" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Кайл Палмиери, Тейлор Холл и Блэйк Коулман. У "Флориды" голы в активе Майка Мэтсона и Майка Хоффмана. Одно очко за результативный пас заработал Евгений Дадонов.

"Нью-Джерси" набрал 11 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. У "Флориды" семь очков и 14-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси Дэвилз" - "Флорида Пантерз" (Майами) - 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Палмиери - 8 (Сиверсон, Хишир), 19:50 - 1:0. Холл - 2 (Палмиери, Хишир), 23:05 - 2:0. Коулман - 3 (Мюллер, Зэйджак), 33:21 - 3:0. Матесон - 1 (Юбердо), 55:03 - 3:1. Хоффман - 5 (Яндл, Дадонов), 59:45 - 3:2.

Вратари: Кинкейд - Раймер (57:07).

Штраф: 12 - 12.

Броски: 26 (9+14+3) - 37 (12+12+13).

Наши: - - Дадонов (19.51/3/-1), Киселевич (13.39/0/0), Мамин (5.54/0/0).

27 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

Все про НХЛ - здесь.