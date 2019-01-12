"Нью-Джерси" обыграл "Филадельфию" и прервал серию из трех поражений подряд

"Нью-Джерси" победил "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Майлс Вуд.

"Нью-Джерси" занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 41 очко. "Филадельфия" с 38 баллами располагается на 16-й строчке.

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"Нью-Джерси Дэвилз" (Нью-Джерси) - "Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Сиверсон - 6, 6:32 - 1:0. Хишир - 13, 25:08 - 2:0. ван Римсдайк - 8 (Стэффорд, Заха, Кутюрье, Проворов), 35:51 - 2:1. Вуд - 5 (Хишир, Коулман), 41:18 - 3:1. Кутюрье - 16 (Ворачек, ван Римсдайк), 59:58 - 3:2.

Вратари: Блэквуд - Харт (57:14).

Штраф: 10 - 14.

Броски: 26 (12+10+4) - 34 (12+9+13).

Наши: - - Проворов (27.54/1/0).

12 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

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