"Нью-Джерси" обыграл "Эдмонтон"

"Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:2. По дублю в составе "Девилз" оформили Кайл Палмиери и Трэвис Заяц.

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Эдмонтон" - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Палмиери - 1 (Сиверсон), 0:58 - 1:0. Лучич - 1 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 4:01 - 1:1. Палмиери - 2 (бол., Батчер, Хишир), 22:02 - 2:1. Зэйджак - 1 (Вуд), 23:11 - 3:1. Зэйджак - 2 (Вуд), 45:27 - 4:1. Драйзайтль - 1 (Лучич, Макдэвид), 51:32 - 4:2. Ноесен - 1 (п.в., Ватанен, Мюллер), 58:31 - 5:2.

Вратари: Кинкейд - Тэлбот (57:46 - 58:31).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 27 (9+10+8) - 19 (7+4+8).

Наши: - - -.

6 октября. Гетеборг. Scandinavium.