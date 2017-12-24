"Нью-Джерси" обыграл "Чикаго" Анисимова

"Нью-Джерси" переиграл на своем льду "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвертая подряд победа "Девилз" и второе поражение кряду для "Блекхокс".

Российский нападающий гостей Артем Анисимов провел на льду около 19 минут и сделал 3 броска по воротам соперника.

В другой встрече "Флорида" с минимальным счетом переиграла "Оттаву". Российский форвард Евгений Дадонов сделал 3 броска по воротам "Сенаторз" за 14 минут игрового времени.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Чикаго" - 4:1 (3:0, 0:1, 0:0)

Голы: Бойл - 10, 2:48 - 1:0. Палмиери - 5 (бол., Холл, Батчер), 9:20 - 2:0. Заха - 3 (Ноесен, Батчер), 13:22 - 3:0. Кейн - 15 (Рутта, Форслинг), 37:18 - 3:1. Холл - 12 (Вуд), 42:02 - 4:1.

Нереализованный буллит: Братт (52:36, Нью-Джерси Дэвилз).

Вратари: Шнайдер - Кроуфорд (Форсберг, 13:22).

Штраф: 26 - 24.

Броски: 29 (9+7+13) - 40 (9+22+9).

Наши: - - Анисимов (18:53/3/0).

Нью-Джерси. Prudential Center.

"Флорида" - "Оттава" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Юбердо - 12 (Бьюгстад, Яндл), 21:36.

Вратари: Раймер - Кондон (58:15 - 59:04, 59:20).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 38 (12+18+8) - 38 (7+13+18).

Наши: Дадонов (13:59/3/0) - -.

Майами. BB&T Center.