06:26 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Нью-Джерси" нанес поражение "Детройту", Палмиери сделал дубль

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"Нью-Джерси" переиграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Первая звезда встречи – форвард "Дэвилз" Кайл Палмиери, оформивший дубль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Нью-Джерси" – 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Ноесен – 4 (Заха, Юсефсон), 1:28 – 0:1. Палмиери – 12 (мен.), 6:21 – 0:2. Зеттерберг – 10 (Нюквист, Манта), 38:03 – 1:2. Палмиери – 13 (Холл, Лавджой), 39:26 – 1:3. Хенрик – 13 (мен.), 50:30 – 1:4. Татар – 12 (бол., Крунвалль, Хелм), 51:49 – 2:4. Дженсен – 1 (Зеттерберг, Улле), 55:18 – 3:4.

Вратари: Коро (58:28) – Шнайдер.

Штраф: 2 – 10.

Броски: 30 (7+11+12) – 24 (9+10+5).

Детройт. Joe Louis Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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