"Нью-Джерси" намерен выкупить контракты Каммаллери и Смит-Пелли

Нападающие "Нью-Джерси" Майк Каммаллери и Деванте Смит-Пелли выставлены на драфт отказов, сообщает пресс-служба "Дэвилз". Клуб намерен выкупить контракты форвардов.

Соглашение 35-летнего Каммаллери рассчитано до 2019 года, а его средняя зарплата составляет 5 миллионов долларов в год. В минувшем сезоне канадец провел 61 матч и набрал 31 (10+21) очко.

Договор с 25-летним Смит-Пелли рассчитан на год. Его зарплата составляет 1,3 миллиона долларов. В завершившемся розыгрыше НХЛ он отыграл 53 матча и набрал 9 (4+5) баллов.