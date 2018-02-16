"Нью-Джерси" дома победил "Каролину"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" на своем льду переиграл "Каролину" – 5:2. Хоккеисты "Дэвилз", потерпевшие четыре подряд поражения, выиграли две встречи кряду, а "Харрикейнз" прервали свою трехматчевую беспроигрышную серию.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Каролина" - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Скиннер - 19 (Раск, Уильямс), 17:20 - 0:1. Сиверсон - 9 (Хишир), 19:41 - 1:1. Ноесен - 6 (Зэйджак, Вуд), 26:48 - 2:1. Песке - 3 (Славин, Уильямс), 27:43 - 2:2. Палмиери - 14 (Хишир, Мур), 37:28 - 3:2. Хишир - 11 (Холл, Кинкейд), 48:06 - 4:2. Ноесен - 7 (Сиверсон), 48:38 - 5:2.

Вратари: Кинкейд - Дарлинг.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 22 (9+9+4) - 29 (6+11+12).

16 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.