"Нью-Джерси" будет выбирать на драфте-2017 первым, "Питтсбург" - последним

НХЛ огласила порядок выбора в первом раунде драфта-2017. Первый номер получил "Нью-Джерси", второй "Филадельфия", третий - "Даллас".
Далее команды идут в следующем порядке: "Колорадо", "Ванкувер", "Вегас", "Аризона", "Баффало", "Детройт", "Флорида", "Лос-Анджелес", "Каролина", "Виннипег", "Тампа-Бэй", "Айлендерс", "Калгари", "Торонто", "Бостон", "Сан-Хосе", "Сент-Луис", "Рейнджерс", "Эдмонтон", "Аризона" (обмен с "Миннесотой"), "Коламбус", "Монреаль", "Чикаго", "Сент-Луис" (обмен с "Вашингтоном"), "Оттава", "Даллас" (обмен с "Анахаймом"), "Нэшвилл" и "Питтсбург".
- Чикаго Блэкхокс
- Нью-Джерси Дэвилз
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Аризона Койотс
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Каролина Харрикейнз
- Оттава Сенаторз
- Сан-Хосе Шаркс
- Детройт Ред Уингз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Виннипег Джетс
- Филадельфия Флайерз
- Торонто Мэйпл Ливз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Баффало Сэйбрз
- Миннесота Уайлд
- Лос-Анджелес Кингз
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Даллас Старз
- Нью-Йорк Айлендерс
- Анахайм Дакс
- Эдмонтон Ойлерз
- Нэшвилл Предаторз
- Сент-Луис Блюз
- Флорида Пантерз
- Калгари Флэймз
- Монреаль Канадиенс
- Ванкувер Кэнакс
- Вегас Голден Найтс