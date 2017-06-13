"Нью-Джерси" будет выбирать на драфте-2017 первым, "Питтсбург" - последним

НХЛ огласила порядок выбора в первом раунде драфта-2017. Первый номер получил "Нью-Джерси", второй "Филадельфия", третий - "Даллас".

Далее команды идут в следующем порядке: "Колорадо", "Ванкувер", "Вегас", "Аризона", "Баффало", "Детройт", "Флорида", "Лос-Анджелес", "Каролина", "Виннипег", "Тампа-Бэй", "Айлендерс", "Калгари", "Торонто", "Бостон", "Сан-Хосе", "Сент-Луис", "Рейнджерс", "Эдмонтон", "Аризона" (обмен с "Миннесотой"), "Коламбус", "Монреаль", "Чикаго", "Сент-Луис" (обмен с "Вашингтоном"), "Оттава", "Даллас" (обмен с "Анахаймом"), "Нэшвилл" и "Питтсбург".