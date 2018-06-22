Новый сезон НХЛ стартует матчем "Вашингтон" - "Бостон"

Новый сезон НХЛ стартует 3 октября матчем "Вашингтон" - "Бостон", сообщает пресс-служба НХЛ. В первый день будет проведено еще три встречи: "Торонто" - "Монреаль", "Ванкувер" - "Калгари" и "Сан-Хосе" - "Анахайм".

10 октября состоится первый матч прошлогодних финалистов Кубка Стэнли - "Вашингтона" и "Вегаса". 1 января 2019 года в Индиане состоится "Зимняя классика" между "Чикаго" и "Бостоном".

Завершится регулярный чемпионат 6 апреля, когда будет сыграно 15 матчей. Полное расписание сезона станет известно позже.